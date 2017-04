Semifinali Scudetto, Novara batte Casalmaggiore in gara 1

Novara ha sconfitto Casalmaggiore per 3-1 (25-22; 25-18; 21-25; 25-20) nella gara1 delle semifinali scudetto di volley femminile. Le piemontesi si portano avanti 1-0 nella serie e venerdì sera saranno impegnate sul campo della Pomì, in disperata caccia della vittoria che spedirebbe la contesa alla bella.

Le piemontesi sono state al servizio (9 aces), facendosi trascinare dalla solita Katarina Barun (25 punti, 4 aces) e dalla sbalorditiva centrale Sara Bonifacio, autrice di 8 muri (15 punti totali). Doppia cifra per la sua compagna di reparto Cristina Chirichella (10) e per la schiacciatrice Celeste Plak (15). Si è rivista in campo anche Francesca Piccinini (3), in fase di recupero dai problemi fisici.

Casalmaggiore, ancora senza la regista Carli Llyod, ha ritrovato Samanta Fabris (17), un’eccellente Jovana Stevanovic (16, 6 muri) e l’ottima capitana Valentina Tirozzi (15, 4 muri) ma non è bastato per espugnare il PalaIgor. Domani sera la gara1 dell’altra semifinale tra Conegliano e Modena.