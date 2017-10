Si chiude la prima giornata con Filottrano e Legnano in una prima volta da sballo; Bergamo crolla

Dopo i tre big match giocati sabato, si è conclusa la prima giornata della Serie A1 2017-2018 di volley femminile con le restanti tre partite.

Colpaccio di Legnano che alla prima uscita in Serie A1 ha letteralmente surclassato Bergamo con un sonoro 3-0 grazie alle prestazioni delle ottime Camilla Mingardi (19 punti) e Sonja Newcombe (12, 4 muri), da sottolineare le 6 stampatone di Jaroslava Pencova, doppia cifra anche per Alice Degradi (11). La Foppapedretti, senza la palleggiatrice titolare Ofelia Malinov (ancora alle prese con l’infortunio) e senza la schiacciatrice Miriam Sylla (è appena tornata ad allenarsi dopo il caso doping da cui è stata assolta) non ha potuto nulla, top scorer Sanja Malagurski (12).

L’attesissimo derby tra le due neopromosse è stato vinto da Filottrano che ha schiacciato Pesaro in un derby tutto marchigiano. Prestazione sbalorditiva di Berenika Tomsia (23 punti, 5 muri) e Annie Mitchem (17), tra le fila delle ospiti da annotare i 16 punti di Lise Van Hecke e gli 11 di Tatjana Bokan.

Indre Sorokaite ha letteralmente preso per mano Firenze: i 28 punti (4 aces) dell’opposto hanno condotto le toscane al successo su Monza, benissimo anche il martello Valentina Tirozzi che era alla prima uscita con Il Bisonte (19). Tra le file delle brianzole prova sottotono delle annunciate Serena Ortolani (12) e Helena Havelkova (8), non sono bastati i 19 punti di Edina Begic.

Tutti i risultati della prima giornata

Sab Volley Legnano vs Foppapedretti Bergamo 3-0 (25-18; 25-14; 25-16)

Lardini Filottrano vs Mycicero Volley Pesaro 3-1 (20-25; 25-12; 25-19; 25-18)

Il Bisonte Firenze vs Saugella Team Monza 3-1 (25-23; 21-25; 25-23; 25-23)

Igor Gorgonzola Novara vs Unet E-Work Busto Arsizio 3-2 (32-30; 25-22; 20-25; 21-25; 15-12)

Pomì Casalmaggiore vs Imoco Volley Conegliano 0-3 (22-25; 20-25; 18-25)

Liu Jo Nordmeccanica Modena vs Savino Del Bene Scandicci 0-3 (14-25; 12-25; 14-25)