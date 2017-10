Serie A1F: Scandicci sogna lo scudetto, Haak stende Casalmaggiore

Scandicci può davvero sognare lo scudetto, Casalmaggiore ha perso i primi due big match della stagione. Si riassume così l’esito del grande anticipo della seconda giornata della Serie A1 2017-2018 di volley femminile: le toscane hanno demolito le avversarie con un sonoro 3-0 (25-18; 25-20; 25-19) dopo aver già steso Modena e lanciano un segnale importante al campionato mentre le ragazze in rosa crollano ancora dopo aver perso malamente contro Conegliano settimana scorsa. Prova determinante dell’opposto Isabelle Haak (19 punti, 3 muri), solito show della centrale Adenizia (10, 3 muri), di banda hanno giocato la novità Bethania De La Cruz (8) e Marika Bianchini (9) relegando Lucia Bosetti in panchina. Busto Arsizio conquista il primo successo stagionale dopo il tie-break perso a Novara. Le Farfalle hanno liquidato Filottrano con un comodo 3-0 (25-18; 25-21; 25-16) costringendo le neopromosse marchigiane al primo ko dopo la bella vittoria su Bergamo. Partita mostruosa da parte dell’opposto Valentina Diouf (20 punti, 50% in attacco) e della schiacciatrice Michelle Bartsch (20, 54%), doppia cifra anche per l’altro martello Alessia Gennari (16). Dall’altra parte della rete vanno annotati i 13 punti di Berenika Tomsia.