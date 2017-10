Stasera inizia l’avventura di Conegliano in Champions League

Inizia la stagione europea per la Imoco Volley Conegliano che oggi farà il proprio debutto nella Champions League 2017-2018 di volley femminile. Le Pantere affronteranno il Linamar Bekescsabai nell’andata del secondo turno preliminare della massima competizione continentale: impegno in trasferta per le ragazze di coach Daniele Santarelli che non dovrebbero avere particolari problemi a sconfiggere la modesta formazione ungherese e a presentarsi nel migliore dei modi al ritorno in programma sabato 21 ottobre a Treviso. Si tratta davvero soltanto dell’antipasto per le vicecampionesse d’Europa che poi dovranno disputare un altro turno per accedere alla fase a gironi a cui è già ammessa Novara.

Conegliano ha sconfitto Casalmaggiore nella prima giornata della Serie A1 e sembra essere in grande forma, forte anche di un roster davvero eccezionale anche se momentaneamente privo di Samantha Bricio e Samanta Fabris. Con la regia di Wolosz, Anna Nicoletti opposto, le maestre Hill ed Easy di banda, De Kruijf e Folie al centro, De Gennaro il libero si prennuncia una partita di grande sostanza.

Linamar Bekescsabai-Imoco Volley Conegliano, andata del secondo turno preliminare della Champions League 2017-2018 di volley femminile, è in programma martedì 17 ottobre alle ore 18.00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports HD (canale 204 della piattaforma Sky).