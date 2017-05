Super Juantorena, la Lube ipoteca lo scudetto: è 2-0 su Trento

La Lube Civitanova è ad un passo dalla conquista del tricolore nel campionato italiano maschile di volley. In gara 2 della finale scudetto la formazione di Blengini espugna 2-3 (31-33 25-22 24-26 30-28 7-15) il campo della Diatec Trentino portandosi sul 2-0 nella serie. Trento non perdeva in casa da oltre un anno. Miglior giocatore del match l'ex di turno Osmany Juantorena con 25 punti. Inutili per i padroni di casa i 27 di Stokr. Gara 3, che potrebbe già essere decisiva, è in programma nelle Marche domenica 7 maggio.

Il tabellino del match:

Diatec Trentino - Cucine Lube Civitanova 2-3 (31-33, 25-22, 24-26, 30-28, 7-15)

Diatec Trentino: Giannelli 8, Lanza 14, Solé 8, Stokr 27, Urnaut 9, Van De Voorde 4, Chiappa (L), Nelli 0, Antonov 5, Colaci (L), Mazzone T. 0, Mazzone D. 7. N.E. Burgsthaler, Blasi. All. Lorenzetti

Cucine Lube Civitanova: Christenson 4, Juantorena 25, Stankovic 15, Sokolov 20, Kovar 14, Candellaro 6, Grebennikov (L), Pesaresi (L), Cebulj 0, Cester 0. N.E. Corvetta, Casadei, Kaliberda. All. Blengini. ARBITRI: Saltalippi, Santi. NOTE - durata set: 37', 32', 32', 38', 15'; tot: 154'.