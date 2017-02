SuperLega: colpaccio di Sora nell’anticipo, Molfetta ko

Clamoroso colpaccio di Sora nell’anticipo della 21^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I laziali hanno infatti sconfitto Molfetta per 3-1 (25-27; 25-20; 25-21; 25-22), risalendo fino al dodicesimo posto in classifica mentre i pugliesi incappano in un sonoro ko per le loro ambizioni di playoff, interrompendo una striscia di tre vittorie consecutive. Determinanti i 21 punti dell’opposto Miskevich che ha vinto lo scontro diretto con Giulio Sabbi, capocannoniere del campionato fermo a 19. Domenica pomeriggio tutte le altre partite con l’attesissimo big match tra Civitanova e Perugia.