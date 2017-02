SuperLega: Milano-Ravenna 0-3 nell'anticipo

La Bunge Ravenna vince in maniera netta e meritata l’anticipo dell’11/a giornata di ritorno di SuperLega di volley. I romagnoli si impongono con un secco 0-3 (20-25, 18-25, 20-25) conquistando i tre punti che la proiettano per una sera in ottava posizione.

Revivre Milano-Bunge Ravenna 0-3 (20-25, 18-25, 20-25)

Revivre Milano: Sbertoli 2, Hoag 9, De Togni 5, Adamajtis 13, Skrimov 7, Tondo 7, Nielsen 1, Rudi (L), Cortina (L). N.E. Galaverna, Galassi, Marretta, Boninfante. All. Monti. Bunge Ravenna: Spirito 2, Van Garderen 12, Ricci 10, Torres 20, Lyneel 10, Bossi 2, Grozdanov 1, Goi (L), Raffaelli 0. N.E. Calarco, Leoni, Marchini, Kaminski. All. Soli. ARBITRI: Vagni, Cappello. NOTE – Spettatori 1289. Durata set: 21', 21', 25'; tot: 67'.