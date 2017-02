Superlega: Roberto Piazza non è più il coach di Modena! Rescisso il contratto coi campioni d'Italia

Roberto Piazza non è più il coach della Azimut Modena! L’allenatore dei Campioni d’Italia e la società hanno rescisso il contratto in maniera consensuale dopo gli ultimi risultati non soddisfacenti, culminati con l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia e il tracollo di ieri a Verona in SuperLega.

Durante questa stagione i Canarini avevano perso tanti punti con le piccole e attualmente occupano soltanto la quarta posizione in classifica. La Presidente Catia Pedrini e il 49enne di Parma hanno preferito separarsi: “Questa è una giornata difficile dove ci siamo trovati a prendere decisioni sofferte. Stimo e ammiro il lavoro svolto da Roberto Piazza, la dedizione e i sacrifici fatti fino a oggi con e per Modena Volley”.

Ora la squadra è momentaneamente affidata a Lorenzo Tubertini che, con buona probabilità, guiderà i Campioni d’Italia nella trasferta di Monza in programma mercoledì 8 febbraio e valida per la 22^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Vedremo poi come Modena correrà ai ripari e chi sarà il coach per la fase calda della stagione con i playoff scudetto e la Champions League.