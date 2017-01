SuperLega, Trento domina l’anticipo: Ravenna ko

Trento ha sconfitto Ravenna per 3-0 (25-23; 25-18; 25-22) nel secondo anticipo della 20^ giornata di SuperLega e, almeno per una notte, torna al secondo posto della classifica del massimo campionato italiano di volley maschile in attesa del big match di domani tra Modena e Perugia.

I vicecampioni d’Europa non hanno avuto particolari problemi contro i giallorossi che rimangono al nono posto, sempre a quattro punti dalla zona playoff. Coach Lorenzetti decide di applicare un po’ di turnover risparmiando capitan Lanza e giocando con Oleg Antonov (8 punti) e Tine Urnaut (11, top scorer) di banda. Bravo Simone Giannelli ad aprire anche sull’opposto Jan Stokr (9) e sui centrali Simon Van De Voorde (5 stampatone) e Daniele Mazzone (8 marcature, ha sostituito Solé che paga i postumi dell’influenza), Massimo Colaci il libero.

I dolomitici non sono mai parsi in difficoltà contro gli emiliani, controllando sempre il gioco nei frangenti più importanti. I ragazzi di Soli hanno commesso troppi errore in fase offensiva e non hanno trovato la miglior giornata degli attaccanti Maurice Torres (12) e Maarten Van Garderen (10) oltre che di David Lyneel (8).