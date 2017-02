Assolo di Civitanova, Trento insegue, Perugia si rialza, Modena vince al tie-break

Civitanova si conferma saldamente al comando della classifica della SuperLega anche al termine della 22^ giornata. La Lube non fa sconti a nessuno e si dimostra un vero e proprio carrarmato nel massimo campionato italiano di volley maschile: un sonoro 3-0 casalingo contro Ravenna, maturato in appena 75 minuti di gioco, rilancia ulteriormente i marchigiani.

I ragazzi di Chicco Blengini mantengono così 6 punti di vantaggio su Trento in attesa dello scontro diretto in programma domenica pomeriggio e che potrebbe valere il primo posto matematico al termine della regular season. La vittoria contro gli arrembanti giallorossi, in piena lotta per conquistare l’ultimo posto utile per i playoff, è arrivata grazie soprattutto ai 14 muri di squadra (ben 5 stampatone di Enrico Cester) e alla solita prestazione sopra le righe di Osmany Juantorena, autore di 13 punti come il suo compagno di reparto Denys Kaliberda, oggi preferito a Jiri Kovar. L’opposto Tsvetan Sokolov si è fermato a quota 9 (3 muri). Dall’altra parte della rete hanno faticato le stelle Torres e Lyneel.

Trento rimane a sei punti di distacco dalla capolista Civitanova e domenica, nello scontro diretto, proverà a tenere aperto il discorso per il primo posto in regular season. I dolomitici hanno vinto per 3-0 il big match di giornata, sconfiggendo in casa la lanciatissima Verona, reduce dal successo contro Modena e da sei vittorie consecutive. I ragazzi di coach Lorenzetti sono riusciti a strappare il primo set dopo una lunga serie di vantaggi (35-33): proprio l’esito di quel set ha indirizzato la contesa in maniera decisiva, impedendo agli uomini di Grbic di risalire la china.

I vicecampioni d’Europa hanno giganteggiato dall’alto dei loro 17 muri (5 a testa per il centrale Van De Voorde e per il palleggiatore Simone Giannelli), decisivo l’opposto Jan Stokr (19 punti, 4 aces) chiamato ripetutamente in causa dall’ottimo Giannelli che ha mandato in doppia cifra anche lo schiacciatore Tine Urnaut (10), affiancato di banda da capitan Filippo Lanza (oggi autore di soli 6 punti). Tra le fila degli scaligeri grandi difficoltà a passare per Kovacevic e l’ex Djuric. Verona rimane comunque in corsa per la quarta posizione in classifica.

Modena non convince e continua a faticare in una stagione davvero complessa fino a questo momento. Coach Piazza e la società hanno rescisso il contratto, oggi in panchina c’era il secondo Tubertini ma a Monza è stata davvero durissima. I Campioni d’Italia hanno dovuto rimontare da 1-2 per vincere al tie-break: ancora una volta i canarini hanno perso punti contro una formazione di media classifica.

Sono serviti i migliori Luca Vettori (24 punti, 4 aces) ed Earvin Ngapeth (22, 4 muri, 3 aces) per espugnare il campo dei brianzoli. Un successo che non scaccia la crisi ma che permette quantomeno di respirare momentaneamente anche se ora i primi due posti sembrano essere definitivamente sfuggiti. Con 10 muri e 10 aces di squadra Modena è riuscita a fare la differenza contro Monza, saldamente settima in classifica e che all’andata aveva sconfitto i Campioni d’Italia, che ha beneficiato dell’ottima prestazione di Christian Fromm (23).

Perugia si rialza prontamente dal doloroso ko patito contro Civitanova e rafforza il terzo posto in classifica visto il risultato di Modena. I Block Devils rimangono in corsa per la seconda posizione in classifica ma ormai i nove punti di distacco dalla capolista Lube sono davvero incolmabili. I ragazzi di Lorenzo Bernardi non hanno avuto particolari difficoltà a espugnare il campo di Molfetta. Ivan Zaytsev (13 punti, 3 muri) e Aleksandar Atanasijevic (15, 3 aces) si riscattano parzialmente dalla deludente prestazioni di tre giorni fa.

Lo Zar prova a rispondere alle critiche degli ultimi giorni (i toni di alcuni tifosi si sono alzati particolarmente sui social) ma deve proseguire su questa linea anche nelle prossime partite. I pugliesi hanno faticato a esprimersi nel migliore dei modi, Giulio Sabbi ha messo a segno solo 10 punti riaprendo i discorsi per il primato nella classifica cannonieri: domani arriverà la risposta di Hernandez, impegnato con la sua Piacenza contro Vibo Valentia. Molfetta incappa nella seconda sconfitta consecutiva e ora la rincorsa verso i playoff si fa sempre più difficile.

Il volley italiano si stringe tutto intorno ad Alessando Fei che taglia il traguardo dei 9000 punti segnati tra Serie A e Coppa Italia. Uno dei mostri sacri della nostra pallavolo, vincitore dei Mondiali 1998 e di due Europei oltre che di tre medaglie olimpiche, è diventato il secondo giocatore capace di superare il muro dopo Hristo Zlatanov. La magia è arrivato in avvio di secondo set, poi Fox chiuderà la serata con 19 punti (9012 il computo di carriera) e trascinerà la sua Latina alla vittoria nel derby contro Sora: i ragazzi di Bagnoli sono risaliti fino al nono posto in classifica e ora sono pienamente in corsa per i playoff.

Padova ritorna al successo dopo undici sconfitte consecutive battendo Milano nel match tra le ultime due della classe. I veneti, grazie alla performance sbalorditiva di Stephen Maar (24 punti, 6 muri e 4 aces) e Stefano Giannotti (21), riescono finalmente a sorridere dopo tre mesi davvero disastrosi in cui sono sprofondati nei bassifondi. Ai meneghini, sempre più fanalino di coda, non sono bastate le 14 marcature di Adamajtis.

La 22^ giornata di SuperLega si completerà domani sera con il posticipo tra Piacenza e Vibo Valentia, cruciale per i playoff.

Di seguito tutti i risultati della 22^ giornata di SuperLega e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile:

Gi Group Monza vs Azimut Modena 2-3 (25-23; 13-25; 25-22; 26-28; 10-15)

Exprivia Molfetta vs Sir Safety Conad Perugia 0-3 (20-25; 16-25; 17-25)

Diatec Trentino vs Calzedonia Verona 3-0 (35-33; 25-16; 25-22)

Biosì Indexa Sora vs Top Volley Latina 1-3 (22-25; 18-25; 29-27; 13-25)

Cucine Lube Civitanova vs Bunge Ravenna 3-0 (25-15; 25-16; 26-24)

Kioene Padova vs Revivre Milano 3-1 (32-30; 22-25; 25-19; 25-20)

LPR Piacenza vs Tonno Callipo Vibo Valentia giovedì 9 febbraio, ore 20.30

# SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE PARTITE VINTE 1. Civitanova 59 22 20 2. Trento 53 22 18 3. Perugia 50 22 17 4. Modena 47 22 18 5. Verona 43 22 14 6. Piacenza 34 21 13 7. Monza 32 22 10 8. Vibo Valentia 26 21 9 9. Latina 23 22 7 10. Ravenna 23 22 6 11. Molfetta 22 22 7 12. Padova 18 22 5 13. Sora 16 22 5 14. Milano 13 21 4