Civitanova sovrana a Perugia, primo posto in tasca! Verona soprende Modena

Civitanova ha vinto il big match della 21^ giornata di SuperLega, rafforza ulteriormente il primo posto in classifica e sostanzialmente ipoteca la conquista della regular season. Con una prestazione ai limiti della perfezione, la Lube ha demolito Perugia per 3-1, espugnando il PalaEvangelisti al termine di una grande partita in cui il servizio (10 aces contro gli 0 degli avversari è risultato decisivo). Emblematico il secondo set chiuso ai 10, primo set vinto di rabbia dopo una lunga serie di vantaggi.

I Block Devils avevano annunciato battaglia ma perdono il quinto incontro di cartello della stagione (hanno sconfitto solo Trento al ritorno, raccogliendo in tutto 4 punti sui 12 a disposizione) e scivolano al terzo posto in classifica, a meno nove dalla capolista. I ragazzi di Chicco Blengini, invece, proseguono la loro cavalcata: 19esima vittoria in campionato, settimana scorsa il trionfo in Coppa Italia, ora sei punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice (Trento).

Oltre al già citato servizio, è stato decisivo il solito Osmany Juantorena. La Pantera ha scaraventato a terra 18 punti, vincendo nettamente il duello contro uno spento Ivan Zaytsev (5), in grande difficoltà in una partita fondamentale contro la sua ex squadra. Tsvetan Sokolov (17 punti) ha giganteggiato contro Atanasijevic (7): la sfida tra gli opposti praticamente non c’è stata. Doppia cifra anche per l’altro martello Jiri Kovar (12) e Davide Candellaro (10).

Sorpresona a Verona dove i padroni di casa, letteralmente scatenati, hanno giocato la miglior partita della stagione e hanno asfaltato Modena con un sonoro 3-0! I Campioni d’Italia, dopo aver perso la semifinale di Coppa Italia, sono sempre più in crisi, perdono la quarta partita stagionale e ora gli scaligeri sono a sole due lunghezze di distanza: si dovrà lottare per conservare il quarto posto in classifica, anche se il risultato di Perugia permette di sognare ancora la seconda piazza.

I ragazzi di Grbic, alla sesta vittoria consecutiva da quando siede sulla panchina della Calzedonia, hanno inscenato un’eccellente prova di squadra: 12 punti per un ritrovato Gigi Randazzo affiancato di banda da Uros Kovacevic, 11 marcature per l’opposto Mitar Djuric. Verona ha approfittato nel migliore dei modi dei troppi errori di Modena, davvero troppo imprecisa e sottotono, colpita dall’assenza di Max Holt e dalla prestazione deludente di Luca Vettori nella seconda parte di gare (11) in cui è invece salito in cattedra Earvin Ngapeth (17).

Trento diventa così la più immediata inseguitrice di Civitanova, lontana comunque sei punti. I dolomitici hanno sconfitto agevolmente il fanalino di coda Milano. Pochi patemi d’animo per Filippo Lanza (top scorer con 13 punti) e compagni: bene l’altro schiacciatore Tine Urnaut (12), doppia cifra anche per l’opposto Jan Stokr (10) schierato titolare nonostante le voci della vigilia parlassero del rientro di Gabriele Nelli. Campionato sopra le righe per i vicecampioni d’Europa che potranno provare ad avvicinare la Lube nello scontro diretto, nell’ultima vera occasione per contendere il primato ai cucinieri.

Piacenza vince a Latina soltanto al tie-break e, con i 17 punti di Hernandez (sempre secondo nella classifica marcatori alle spalle di Giulio Sabbi) e i 16 di Clevenot (assente Marshall, ha giocato Simone Parodi), rafforza il sesto posto in classifica visto il scivolone di Monza sul campo di Ravenna. Le 23 marcature di Torres e le 18 di Van Garderen hanno messo in ginocchio i brianzoli (Vissotto titolare al posto di Hirsch, settimi in clasifica).

Ora i giallorossi sono solo a tre punti dalla zona playoff visto che Vibo Valentia ha sconfitto Padova solo al tie-break (infinito 21-19): 25 di Barreto, 15 di Rejlek e i calabresi continuano a sognare la post-season.

Di seguito tutti i risultati della 21^ giornata di SuperLega e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile:

Calzedonia Verona vs Azimut Modena 3-0 (25-20; 25-17; 26-24)

Sir Safety Conad Perugia vs Cucine Lube Civitanova 1-3 (31-33; 10-25; 25-20; 16-25)

Revivre Milano vs Diatec Trentino 0-3 (19-25; 19-25; 17-25)

Biosì Indexa Sora vs Exprivia Molfetta 3-1 (25-27; 25-20; 25-21; 25-22)

Tonno Callipo Vibo Valentia vs Kioene Padova 3-2 (19-25; 25-21; 22-25; 25-23; 21-19)

Bunge Ravenna vs Gi Group Monza 3-1 (25-20; 20-25; 25-18; 25-16)

Top Volley Latina vs LPR Piacenza 2-3 (25-23; 18-25; 21-25; 25-14; 10-15)