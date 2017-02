Civitanova vince la regular season e Trento demolisce Modena nel big match

Civitanova ha matematicamente vinto la regular season della SuperLega. La Lube aveva già ipotecato il primo posto nel massimo campionato italiano di volley maschile, oggi è semplicemente arrivata l’aritmetica dopo i primi due set conquistati sul campo di Verona nella 24^ giornata.

I ragazzi di coach Blengini hanno davvero una marcia in più e partiranno con tutti i favori del pronostico nei playoff scudetto che scatteranno tra due settimane. I marchigiani ha conquistato la stagione regolare per la sesta volta nella loro storia dopo i precedenti datati 2002, 2006 (scudetto), 2009, 2014 (scudetto), 2016.

Avanti 2-0 è partita una girandola di cambi, Verona ne ha approfittato trascinando la contesa al tie-break dove però Civitanova l’ha spuntata grazie ai 20 punti (4 aces) dello scatenato Sokolov e alle buone prove di Kaliberda (13) e Juantorena (11).

Gli scaligeri perdono il secondo big match con coach Grbicin panchina ma intascano un punto preziosissimo e ora sono a soli tre punti da Modena: c’è davvero la possibilità di conquistare la quarta piazza mentre il quinto posto è già matematico. Non sono bastati i soliti Kovacevic (19) e Djuric (14), in campo anche l’ex Randazzo (11).

Trento ha letteralmente asfaltato Modena nel big match. Un sonoro 3-0 per i dolomitici che hanno inflitto una pesante lezione di volley ai Campioni d’Italia, incappati nella prima sconfitta con Tubertini in panchina, il secondo stop stagionale in un incontro di cartello.

I ragazzi di Lorenzetti, coach che lo scorso anno conquistò il triplete proprio alla guida dei Canarini, continuano a stupire nonostante una rosa sulla carta inferiore rispetto a quella degli emiliani. Modena ha perso la quinta partita in campionato e ormai si devono rassegnare al quarto posto in classifica, una posizione che complica il cammino nei playoff scudetto e verso la difesa del titolo.

Trento è invece seconda e attende la risposta di Perugia, impegnata questa sera a Latina. I Block Devils sono favoriti e lotteranno con i vicecampioni d’Europa per il secondo posto al termine della regular season. Ottima partita di Simone Giannelli che ha mandato in doppia cifra l’opposto Gabriele Nelli (13 punti, ritornato titolare dopo un paio di mesi) e capitan Filippo Lanza (13, 4 aces), affiancato di banda da Tine Urnaut (12). A Modena non sono bastate le 16 marcature di un buon Luca Vettori, la stella Earvin Ngapeth ha giocato sotto le aspettative (12, ha subito due murate decisive nel finale di secondo set), il centrale Max Holt ha regolarmente giocato accanto a Kevin Le Roux.

Molfetta sorprende Monza davanti al proprio pubblico e conquista tre punti preziosissimi anche se sembra davvero arduo poter concretamente sperare di acciuffare il treno playoff, distante quattro lunghezze. A decidere l’incontro ci ha pensato il solito stratosferico Giulio Sabbi (24 punti, 5 aces) che continua a comandare la classifica cannonieri ma ora ha solo 10 punti di vantaggio su Ramos Hernandez, assoluto protagonista con i suoi 29 punti del successo sofferto di Piacenza contro Padova: i biancorossi hanno ormai messo in sicuro il sesto posto finale, visto il ko dei brianzoli sempre settimi in classifica e ormai certi della prima post-season della loro storia.

Sonoro ko di Vibo Valentia a Sora. I calabresi dovevano assolutamente vincere per coltivare il sogno playoff ma ora hanno tre punti di distacco da Ravenna, ottava in classifica che ieri si è imposta su Milano. Sarà decisivo lo scontro diretto in programma settimana prossima ma ora la strada per Coscione e compagni è tutta in salita. Fantastico Miskevich da 30 punti per i laziali che salgono al 12esimo posto.

In serata, Perugia ha sconfitto Latina per 3-1 (25-18; 25-17; 25-27; 25-23) portandosi al secondo posto della classifica generale, affiancando Trento (i dolomitici sono avanti per un miglior quoziente set). Le due formazioni si contenderanno la piazza d’onore alle spalle di Civitanova visto che ormai Modena è tagliata fuori dai discorsi che contano.

I Block Devils hanno dominato i primi due set, poi si sono fatti sorprendere dai laziali nel terzo parziale prima di chiudere rapidamente i conti. Latina rimane al decimo posto e ora i playoff sono lontani tre punti: non sarà facile riagguantare Ravenna per disputare la post-season.

A fare la differenza ci hanno pensato il dirompente Aleksandar Atanasijevic (24 punti, 4 aces) e un ben ritrovato Ivan Zaytsev (18, 4 muri). Lo Zar ha disputato una buona partita, in ripresa dai problemi fisici e in risposta agli attacchi ricevuti nelle ultime settimane. Coach Bernardi gli ha affiancato l’ottimo Aaron Russell (18, 4 aces), tutti ben imbeccati da Luciano De Cecco. Ai ragazzi di Bagnoli non sono bastate le 18 marcature di Maruotti (4 muri) e i 14 punti di Fox Fei.

Di seguito tutti i risultati della 24^ giornata di SuperLega e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile:

Revivre Milano vs Bunge Ravenna 0-3 (20-25; 18-25; 20-25)

Diatec Trentino vs Azimut Modena 3-0 (25-23; 27-25; 25-18)

Calzedonia Verona vs Cucine Lube Civitanova 2-3 (21-25; 17-25; 25-16; 25-23; 6-15)

LPR Piacenza vs Kioene Padova 3-2 (21-25; 25-14; 25-21; 22-25; 15-11)

Exprivia Molfetta vs Gi Group Monza 3-1 (25-18; 25-17; 26-28; 25-19)

Biosì Indexa Sora vs Tonno Callipo Vibo Valentia 3-1 (25-22; 19-25; 32-30; 26-24)

Top Volley Latina vs Sir Safety Conad Perugia 3-1 (25-18; 25-17; 25-27; 25-23)