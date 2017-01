Colpaccio di Monza: acquistato il Campione del Mondo Leandro Vissotto!

Colpaccio di mercato di Monza che ha acquistato Leandro Vissotto, fortissimo opposto brasiliano che con la Nazionale ha conquistato il Mondiale 2010 e l’argento alle Olimpiadi di Londra 2012.

Il 33enne torna così nel campionato italiano dopo le precedenti esperienze con Latina (2006-2007), Taranto (2007-2008 quando fu il miglior marcatore della Serie A) e Trento (2008-2010 dove vinse due Champions League, una Coppa Italia e un Mondiale per Club) prima dell’ultimo passaggio a Cuneo (2011-2012).

Il sodalizio brianzolo ha scelto Leandro, che ha appena concluso la propria avventura con l’Al Arabi in Qatar, per rimpiazzare Raic che deve ancora recuperare dai problemi fisici di inizio stagione. Al momento il titolare è Simon Hirsch ma Vissotto sarà un rinforzo fondamentale per la seconda parte del girone di ritorno di SuperLega e per i playoff.