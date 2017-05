Giampaolo Medei è il nuovo allenatore della Lube Civitanova

Giampaolo Medei è il nuovo allenatore della Cucine Lube Civitanova, la squadra appena laureatasi campione d'Italia. La società marchigiana ha messo sotto contratto il tecnico nato a Treia nel 1973, vincitore nella stagione appena conclusa della Coppa Cev con la formazione francese del Tours e attuale secondo allenatore della Nazionale italiana con cui ha conquistato l'argento alle Olimpiadi di Rio 2016. Per Medei si tratta di un vero e proprio ritorno a casa: dopo aver mosso, infatti, i primi passi nel settore giovanile della Lube Volley dal 1994 al 2001 (vincendo il tricolore di Junior League nel 2000), siede come secondo allenatore sulla panchina della prima squadra biancorossa dal 2001 al 2006 conquistando 1 Scudetto, 1 Coppa Italia, 1 Champions League e 2 Coppa Cev. Dunque, a distanza di 11 anni, Medei ritrova la Lube, stavolta con l'incarico di primo allenatore della formazione appena laureatasi campione d'Italia.

"La scelta di Giampaolo Medei è all'insegna della continuità con il nostro condottiero Chicco Blengini - dice il patron Fabio Giulianelli - l'identikit del nuovo tecnico ci ha subito portato a lui, una decisione che vuole premiare anche la storia della nostra 'cantera'. Si è creato un grande gruppo e stiamo lavorando soprattutto per non disperdere quanto fatto finora: ripeto, continuità è la nostra parola d'ordine".

Quindi le prime parole del nuovo coach della Lube. "Sono stato lusingato dal fatto che uno dei Club migliori del mondo mi abbia contattato - ha dichiarato Medei dopo la firma del contratto - ovviamente ho accettato con entusiasmo e orgoglio la chiamata della Lube, la società grazie alla quale ho iniziato a fare questo lavoro e in cui ho mosso i primi passi prima da tecnico del settore giovanile poi come secondo allenatore in prima squadra. Sono passati undici anni e per me è una sorta di ritorno a casa, ma ora guardo già al futuro, alla prossima stagione. Sono cosciente di lavorare per un Club ambizioso ma allo stesso modo sono convinto che a Civitanova ci siano tutti gli elementi per poter continuare un ciclo vincente. Stiamo già iniziando a lavorare insieme alla società per riuscire a migliorare una squadra che ha già dimostrato ampiamente il suo valore nella stagione appena conclusa: non sarà facile ma personalmente amo le sfide e questa è molto stimolante".