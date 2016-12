Giocare a Santo Stefano è un successo! Oltre 3.000 spettatori di media con punte di 5.000

La scelta di far giocare SuperLega e Serie A1 nel giorno di Santo Stefano si è dimostrata ancora una volta vincente. Da qualche anno, infatti, i massimi campionati italiani di volley maschile e femminile scendono regolarmente in campo il giorno dopo Natale con una serie di partite in contemporanea all’insegna dello spettacolo. Il pubblico ha gradito, come testimoniano i numeri dei biglietti staccati per la 16^ giornata di SuperLega e per l’undicesimo turno della Serie A1.

Festa sugli spalti garantita con picchi addirittura di 5000 spettatori! Il volley ha fatto capire come si possa garantire uno show di primissimo livello nel periodo in cui le persone si stanno godendo un breve stacco dal lavoro, la maggior parte è a casa e trascorre con piacere un paio d’ore all’insegno dello svago nei vari palazzetti, soprattutto se le partite si preannunciano appetibili. Dispiace però per i giocatori, costretti a passare il Natale in palestra oppure sui bus in caso di lunghe trasferte: sono dei professionisti, ma… Tra loro ci sono pareri discordanti sull’opportunità di giocare il 26 dicembre ma visti i numeri è quasi certo che l’iniziativa proseguirà.

Per quanto riguarda il maschile abbiamo avuto una media di 3216 spettatori per partita, dati sporcati dai bassi numeri del PalaYamamay di Busto Arsizio (solo 1434 per il derby tra Milano e Monza, evidentemente sentito solo dalle società) e del PalaPoli di Molfetta (1836 persone per la sconfitta dei padroni di casa contro Vibo Valentia).

Picchi superlativi con i 4600 tifosi del PalaPanini di Modena che hanno però assistito al ko dei Campioni d’Italia nel derby contro Ravenna, il PalaTrento sfiora 4000 unità (3991 per il successo di Lanza e compagni contro Padova), solito botto per Perugia al PalaEvangelisti (3780 per la passeggiata su Sora, senza Ivan Zaytsev in campo), benissimo anche Civitanova (3328 per la fuga della capolista che ha battuto Latina all’Eurosuole Forum) e Verona (3543 per la prima di Nikola Grbic sulla panchina della Calzedonia e la vittoria contro Piacenza).

Al femminile il PalaVerde di Treviso traboccava letteralmente: 5344 persone accalcate per il trionfo di Conegliano contro Bergamo. Le Campionesse d’Italia sono sempre seguite da un grandissimo seguito ma questa volta si è superato ogni limite.

Casalmaggiore si è laureata Campione d’Italia, battendo Montichiari al tie-break davanti a 3508 tifosi. Toccata quota 4000 spettatori per il derby tra Firenze e Scandicci giocato al Mandela Forum del capoluogo toscano. Benissimo anche Novara per il big match contro Busto Arsizio (3850 unità per il trionfo delle piemontesi che salgono al terzo posto). I dati peggiori arrivano da Bolzano (1200 per il match vinto contro Modena) e da Monza (1887 per la sfida salvezza contro il Club Italia).

Media di 3298 spettatori ma considerando solo i quattro match con la maggior affluenza tocchiamo addirittura quota 4175! Di seguito due tabelle che riassumono l’affluenza nei 13 palazzetti in cui si è giocato a Santo Stefano.

SUPERLEGA – 16^ GIORNATA

PARTITA SPETTATORI IMPIANTO Modena vs Ravenna 4600 PalaPanini Modena Trento vs Padova 3991 PalaTrento Perugia vs Sora 3780 PalaEvangelisti Perugia Verona vs Piacenza 3543 AGSM Forum Verona Civitanova vs Latina 3328 Eurosuole Forum Civitanova Molfetta vs Vibo Valentia 1836 PalaPoli Molfetta Milano vs Monza 1434 PalaYamamay Busto Arsizio MEDIA 3216

SERIE A1 FEMMINILE: