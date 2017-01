Perugia abbatte Trento e sale al secondo posto: Civitanova passa a Padova

Doveva essere una domenica determinante per la SuperLega e così è stato. Il massimo campionato italiano di volley maschile ci ha regalato ufficialmente l’anti Civitanova: è Perugia che ha surclassato Trento nel big match della 19^ giornata in cui la Lube ha vinto nuovamente, confermandosi saldamente al comando della classifica. Il gruppo di testa inizia a sfilacciarsi mentre si infiamma la lotta per l’ultimo posto utile per accedere ai playoff.

Gli occhi erano tutti puntati sul big match tra Perugia e Trento che metteva in palio il secondo posto. Al PalaEvangelisti i Block Devils hanno letteralmente dominato la contesa infliggendo ai vicecampioni d’Europa un sonoro 3-0 grazie al quale diventano ufficialmente l’anti Civitanova. Perugia ha infilato l’undicesima vittoria consecutiva in campionato, riscattandosi immediatamente dallo scivolone di Coppa Italia. I ragazzi di coach Bernardi hanno così vinto il primo incontro di cartello di questa stagione: un girone fa erano stati proprio i tre ko filati contro Trento, Modena e Civitanova a portare all’esonero di Boban Kovac e all’arrivo di Mister Secolo.

Ora è tutto cambiato e la squadra del patron Sirci si lancia all’inseguimento della Lube, ora distante quattro punti. I padroni di casa, davanti a un pubblico caldissimo e molto numeroso, hanno sfruttato al meglio i 31 errori dei dolomitici, troppo imprecisi e soprattutto in seria difficoltà nei momenti caldi del primo e del terzo set: una lotta punto a punto che non ha mai sorriso agli ospiti.

A fare la differenza è stata anche la performance sopra le righe dell’opposto Aleksandar Atanasijevic (16 punti), 9 marcature per Ivan Zaytsev: lo Zar si è fatto sentire e può finalmente sorridere per la prima volta in stagione in una partita che conta. Accanto a lui si sono alternati Alex Berger (5) e Aaron Russell (2), al centro il solito Marko Podrascanin (6) è stato affiancato da Simone Buti e non da Emanuele Birarelli. Encomiabile la prova in regia di un ispiratissimo Luciano De Cecco, bravo a trovare sempre le migliori soluzioni per i propri compagni.

A Trento non è bastato Jan Stokr (12 punti), grande fatica per i martelli Filippo Lanza (5) e Tine Urnaut (4). Simone Giannelli ha sbagliato una delle poche partite stagionali non riuscendo a esaltare i suoi attaccanti. Ora Trento scivola al terzo posto in classifica con un solo punto di vantaggio su Modena.

Civitanova ha così conosciuto la sua avversaria diretta per il primato in regular season. La Lube conserva comunque i quattro punti di vantaggio su Perugia grazie alla sofferta vittoria sul campo di Padova, incappata invece nella decima sconfitta consecutiva.

I ragazzi di Chicco Blengini hanno perso il terzo set e hanno dovuto battagliare nel quarto parziale prima di piazzare l’accelerata finale che li mantiene saldamente al comando della classifica. I marchigiani beneficiano delle grandi prove dell’opposto Tsvetan Sokolov (18 punti), della solita Pantera Osmany Juantorena (16) e dei 6 muri del centrale Enrico Cester (10 marcature totali) che ha giocato accanto a Dragan Stankovic (10).

Doppia cifra anche per l’altro schiacciatore Klemen Cebulj (11) a dimostrazione della grande prova in regia di Micah Christenson. I veneti sono sempre più in crisi e continuano a sprofondare: 12esimo posto in classifica, playoff ormai andati e tante difficoltà (da annotare i 16 punti di Maar).

Modena sembra essersi ritornata quella dei giorni migliori ed espugna l’ostico campo di Vibo Valentia. I Campioni d’Italia devono fare partita alla pari con i calabresi per i tre set ma mantengono sempre il break, fondamentale per chiudere la contesa con il punteggio più netto.

C’è stata grande battaglia ma i Canarini conquistano tre punti fondamentali per la classifica e per provare a rimanere nel gruppo di testa, riprendendosi dai momenti di difficoltà avuti nelle scorse settimane con le piccole: Trento è distante un punto, ma le 7 lunghezze dalla capolista Civitanova sembrano irrecuperabili. Prestazione sopra le righe dei soliti uomini offensivi: Luca Vettori (14 punti), Nemanja Petric (14) ed Earvin Ngapeth (13), al centro hanno giocato Max Holt e Kevin Le Roux oggi preferito a Matteo Piano. Ai padroni di casa non sono bastate le 15 marcature di Michalovic: ora i ragazzi di Kantor hanno quattro lunghezze di vantaggio su Molfetta e Ravenna con cui lotteranno per accedere ai playoff.

Quarta vittoria consecutiva per Verona che non sbaglia un colpo da quando è arrivato coach Grbic. Gli scaligeri passano sul campo del fanalino di coda Sora e blindano ulteriormente il quinto posto in classifica: 11 muri di squadra, 16 punti per Djuric e 14 di Kovaacevic, 12 marcature anche per Ferreira (Randazzo in panchina) e il gioco è fatto al cospetto di Miskevich (18) e Rosso (14).

Dopo l’impresa realizzata in Coppa Italia (qualificazione alla Final Four eliminando Perugia in rimonta dallo 0-2), Piacenza torna a sorridere anche in campionato imponendosi a Milano e riprendendosi la sesta posizione in classifica. A fare la differenza sono state le 19 stampatone di squadra e i soliti Ramos Hernandez (21 punti, ora il capocannoniere Giulio Sabbi è lontano 13 lunghezze) e Leo Marshall (20).

Colpaccio di Latina che in casa sorprende Monza con un sonoro 3-0. Con questa vittoria i laziali provano a ributtarsi nella lotta playoff anche se l’ottavo posto occupato da Vibo Valentia è lontano sei punti. I ragazzi di Bagnoli hanno sfruttato al meglio il servizio (10 aces) e il muro (8), facendosi trascinare dai soliti Fox Fei e Gabriele Maruotti (15 punti a testa). Milano rimane invece al penultimo posto in classifica: doppia cifra per il centrale Gianluca Galassi (13), è mancato Sasha Starovic (8).

Tra le fila dei brianzoli ha debuttato l’attesissimo Leandro Vissotto: il Campione del Mondo chiuderà da top scorer (9 punti) ma non può bastare in una giornata davvero da incubo per i ragazzi di coach Falasca che ritornano in settima posizione.

Di seguito i risultati dettagliati della 19^ giornata di SuperLega e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile:

Bunge Ravenna vs Exprivia Molfetta 2-3 (19-25; 25-20; 19-25; 25-23; 8-15)

Tonno Callipo Vibo Valentia vs Azimut Modena 0-3 (21-25; 21-25; 23-25)

Kioene Padova vs Cucine Lube Civitanova 1-3 (21-25; 25-23; 20-25; 21-25)

Sir Safety Conad Perugia vs Diatec Trentino 3-0 (25-23; 25-15; 25-22)

Biosì Indexa Sora vs Calzedonia Verona 1-3 (21-25; 24-26; 25-18; 23-25)

Top Volley Latina vs Gi Group Monza 3-0 (25-20; 25-23; 25-15)

Revivre Milano vs LPR Piacenza 1-3 (24-26; 26-24; 23-25; 19-25)