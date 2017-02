Samuele Papi si ritira a 44 anni: "Sarà la mia ultima stagione"

“Questa sarà l’ultima stagione al 100% anche se molte volte ci ho ripensato, ma questa sarà sicuramente l’ultima. Ho già deciso, sto tenendo duro per arrivare in fondo la stagione poi appenderò definitivamente le scarpette al chiodo e concluderò la mia carriera da giocatore”.

Con queste parole rilasciate in una video intervista a sportpiacenza.it, Samuele Papi ufficializza definitivamente il suo ritiro dal volley giocato. Frasi simili le ha pronunciate diverse volte negli ultimi 2-3 anni ma questa volta O’ Fenomeno è convinto: non ci saranno prolungamento e ripensamenti, a 43 anni suonati (ne compirà 44 a maggio) è davvero arrivato il momento di dire basta.

Dopo 27 stagioni in Serie A1, con oltre 800 partite giocate e più di 8500 punti segnati vestendo le casacche di Falconara, Cuneo, Treviso, Piacenza. Una carriera mostruosa, irripetibile, unica: l’ultimo baluardo della Generazione dei Fenomeni lascerà il campo tra il dispiacere di tutti gli appassionati.

Con la maglia della Nazionale ci ha fatti vivere delle emozioni ineguagliabili: due trionfi ai Mondiali, quattro medaglie alle Olimpiadi (argento ad Atlanta 1996 e Atene 2004, bronzo a Sydney 2000 e Londra 2012), tre Europei, 5 World League, una Coppa de Mondo, 6 scudetti, 3 Champions League. Siamo di fronte a un vincente nato la cui avventura arriva al capolinea.

Ora Samuele Papi gioca a Piacenza da schiacciatore e libero, rendendosi disponibile per la squadra quando ce n’è bisogno. Un esempio di professionalità davvero unica, un modello per tutti i giovani. I biancorossi concluderanno la regular season al sesto posto con buona probabilità, poi inizieranno i playoff scudetto che si protrarranno fino a maggio nel caso in cui la LPR dovesse giungere in Finale.