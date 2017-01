Trento abbatte Piacenza e insegue Civitanova, Modena perde punti

La SuperLega riprende la propria marcia dopo la mini pausa di Capodanno scendendo in campo con la 18esima giornata. Il massimo campionato italiano di volley maschile ci aveva regalato il successo di Civitanova nell’anticipo e oggi pomeriggio le big hanno risposto direttamente alla capolista, anche se non come ci si poteva aspettare. Trento risponde stupendamente a Civitanova, vittoriosa nell’anticipo contro Milano, e rimane a soli tre punti dalla capolista. I vicecampioni d’Europa dominano il big match contro Piacenza, imponendosi per 3-0 al termine di un incontro controllato in ogni singolo frangente, conquistando un successo fondamentale grazie a una squadra unita più che mai e solida in tutti i fondamentali (7 muri e 5 aces).

Lorenzetti deve ancora fare a meno di Nelli e Mazzone ma può fare affidamento sull’esperienza e sulla potenza dell’opposto Jan Stokr, oggi autore di 16 punti in diagonale con il sempre positivo Simone Giannelli, bravo a mandare in doppia cifra anche gli schiacciatori Filippo Lanza (12) e Tine Urnaut (10). A Piacenza, incappata nella quarta sconfitta in campionato nelle ultime cinque partite (tutti incontri di cartello), non sono bastati i 17 punti di Ramos Hernandez: gli emiliani, che hanno schierato Simone Parodi titolare di banda accanto a Trevor Clevenot (out Leo Marshall), scivolano in settima posizione e vedono allontanarsi Verona in maniera quasi irrecuperabile.

Modena soffre sempre più di mal di piccole. I Campioni d’Italia hanno perso nuovamente punti contro una squadra della seconda parte della classifica: ora sono 12 i punti lasciati per strada, davvero troppi per una squadra che vuole lottare per lo scudetto e che ora rischia di vedersi allontanare le posizione di vertice, utili per avere il vantaggio del campo nei playoff. Ora Modena è attardata di 7 punti dalla capolista Civitanova, di 4 da Trento e di 3 da Perugia. I Canarini sconfiggono Latina (undicesima in classifica) soltanto al tie-break, dopo essere stata avanti 2-0 e in totale controllo del match. La reazione dei laziali è però stata repentina e ha sorpreso gli uomini di Piazza che si sono svegliati troppo tardi, schiacciati dai 15 muri degli avversari. Gli emiliani devono ringraziare il gigante Max Holt, centrale da 20 punti (4 muri e 4 aces) affiancato da un ottimo Matteo Piano (14, 3 muri), che ha trascinato la squadra nei momenti più difficili, sostituendosi agli attaccanti in difficoltà (14 punti per Vettori, 12 per Ngapeth affiancato a sorpresa dai 13 Cook preferito a capitan Petric per problemi fisici). A Latina non sono bastati i 21 punti di Fox Fei.

Perugia non si ferma più! I Block Devils hanno infilato la decima vittoria consecutiva avendo la meglio sulla volitiva Vibo Valentia per 3-1 (lunga serie di vantaggi nel primo set e secondo parziale perso prima di dominare la seconda parte di gara). Da quando c’è Lorenzo Bernardi gli umbri non sbagliano più un colpo (14 successi filati considerando anche la Champions League), rafforzano il terzo posto in classifica e rimangono sempre a quattro punti di distacco dalla capolista in attesa dei tre scontri diretti che diranno molto sulla regular season di Perugia. Oggi è salito sugli scudi Aleksandar Atanasijevic (20 punti) ma gli elogi vanno anche allo schiacciatore Aaron Russell (16) che ha sfoderato una prestazione di qualità nei vari fondamentali accanto a Ivan Zaytsev (12). Bella staffetta tra i centrali con Simone Buti (7), Emanuele Birarelli (5) e Marko Podrascanin (6, 3 muri) che si sono alternati. Ai calabresi, comunque ottavi con un margine confortante su Ravenna, non sono bastati gli 11 punti a testa di Costa, Michalovic e Barreto.

Verona si è ufficialmente ripresa! Terza vittoria consecutiva con Nikola Grbic in panchina: un altro 3-0, questa volta rifilato alla combattiva Ravenna che a Santo Stefano aveva sconfitto Modena, per blindare il quinto posto in classifica generale e allungare su Monza e Piacenza, ormai lontane sei e sette punti. Gli scaligeri hanno sfruttato un muro granitico (12 stampatone di squadra) e l’ottima fase offensiva dei soliti Mitar Djuric (16, 2 aces) e Uros Kovacevic (16, 3 aces) che è stato affiancato di banda dal rientrante Ferreira (11 marcature, 5 muri), rispedendo in panchina Gigi Randazzo. Ravenna, che rimane al nono posto ma in piena corsa per i playoff, ha pagato a caro prezzo lo scarso rendimento in attacco dell’opposto Maurice Torres (8) che ha lasciato tutto il peso della fase offensiva su Lyneel (12, 3 aces) e Van Garderen (6).

Monza risale al sesto posto, scavalcando Piacenza grazie alla vittoria casalinga sul fanalino di coda Sora. I laziali hanno sorpreso i brianzoli nel primo set poi i ragazzi di Falasca si sono ben distesi e hanno dominato la contesa grazie a 14 muri e 11 aces. Show personale di Simon Hirsch (21 punti, 3 muri), Thomas Beretta (16, 5 stampatone) e Christian Fromm (16, 3 aces), doppia cifra anche Iacopo Botto (11) con Nikola Jovovic in cabina di regia. Per Sora inutili i 17 punti di Mattia Rosso. Molfetta batte Padova per 3-0 nello scontro diretto di fondo classifica. I pugliesi hanno avuto la meglio sui veneti, incappati nella nona sconfitta consecutiva, che erano reduci dalla lunghissima trasferta effettuata in pullman nella notte a causa della chiusura dell’aeroporto di Bari per neve. La Kioene aveva giustamente chiesto di posticipare la partita ma la Lega non ci ha sentito (anche a causa della diretta tv).

Gli uomini di Baldovin, nonostante la stanchezza, hanno dato filo da torcere ai padroni di casa che grazie al solito Giulio Sabbi (17 punti, 4 aces, sempre primo posto nella classifica cannonieri di SuperLega) e a una prestazione d’eccellenza di tutta la squadra (6 muri, 10 aces) hanno avuto la meglio. Ora Molfetta rafforza il decimo posto in classifica e prova ad agganciare l’ultimo treno per la lotta playoff.

Di seguito i risultati dettagliati della 18esima giornata di SuperLega e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile:

Cucine Lube Civitanova vs Revivre Milano 3-0 (25-19; 25-16; 25-17)

Azimut Modena vs Top Volley Latina 3-2 (25-21; 25-21; 22-25; 23-25; 15-10)

Exprivia Molfetta vs Kioene Padova 3-0 (25-17; 25-21; 25-20)

Calzedonia Verona vs Bunge Ravenna 3-0 (25-18; 25-16; 25-23)

Diatec Trentino vs LPR Piacenza 3-0 (25-17; 25-23; 25-20)

Gi Group Monza vs Biosì Indexa Sora 3-1 (24-26; 25-19; 25-19; 25-20)

Sir Safety Conad Perugia vs Tonno Callipo Vibo Valentia 3-1 (31-29; 22-25; 25-19; 25-15)