Trento va in finale, Perugia ko 3-0 in gara 5

Trento è la seconda finalista dei Playoff Scudetto di volley maschile. La Diatec ha demolito Perugia con un sonoro 3-0 (25-22; 25-19; 25-21) nella decisiva gara5 di semifinale e si è così regalata la partecipazione all’atto conclusivo dove affronterà Civitanova nella serie che incomincerà martedì 25 aprile.

Si preannunciava una partita spettacolare ed equilibrata ma i padroni di casa, spinti da 4000 calorosi spettatori, hanno letteralmente dominato la contesa senza lasciare spazio ai Block Devils, autori di una delle più brutte prestazioni stagionali. Il fortino all’ombra del Monte Bondone rimane così inviolato, inespugnato da un anno: 23 vittorie consecutive di fronte al proprio pubblico, ultima sconfitta lo scorso 25 aprile contro Modena nella semifinale tricolore.

Trento, seconda al termine della regular season, si guadagna così l’ottava Finale Scudetto della sua storia (ne ha vinte quattro, l’ultima nel 2015) e affronterà Civitanova proprio come nel 2012, quando perse il V Day a Milano (tie-break con punto finale ultra discusso, trionfo dei marchigiani).

Perugia deve spegnere tutti i sogni di rivalsa: uno squadrone costruito in estate con gli arrivi di Ivan Zaytsev, Marko Podrascanin e Aaron Russell ad affiancare altri fenomeni come Aleksandar Atanasijevic, Emanuele Birarelli e Luciano De Cecco ma non c’è stato nulla da fare contro una squadra più solida, unita, legata magari con meno individualità ma più capace di trovare la forza dalla compattezza del sestetto. Il prossimo weekend si giocherà la Final Four di Champions League a Roma (semifinale contro Civitanova), decisiva per non chiudere la stagione con zero titoli.

Oggi non c’è mai stata storia. Trento è sempre scappata via all’apertura dei vari set: nel primo, nonostante nove errori al servizio, ha approfittato della verve realizzativa di Stokr e dei primi tempi di Solé, il turno in battuta di Atanasijevic ha ridato animo a Perugia nel finale ma i padroni di casa erano in totale controllo; nel secondo parziale ci hanno pensato due aces e un muro di Giannelli a creare il solco decisivo; nella terza frazione subito sei punti di vantaggio con Stokr e Lanza sugli scudi, Perugia rientra con le battute di Podrascanin ma è sempre l’opposto ceco a chiudere i conti.

A fare la differenza è stato proprio Jan Stokr (16 punti, 2 aces, 67% in attacco), fenomenale anche capitan Filippo Lanza (16 marcature con il 74% in fase offensiva). Show in cabina di regia di un indemoniato Simone Giannelli che ha giocato a tutto campo, spingendo anche sul centrale Sebastian Solé (9) affiancato nel ruolo da Simon Van De Voorde. Determinanti le difese del libero Massimo Colaci, l’altro schiacciatore era Tine Urnaut (7).

A Perugia è totalmente mancato Ivan Zaytsev (4) poco servito da Luciano De Cecco, Aleksandar Atanasijevic top scorer con 13 punti. Male tutta la fase offensiva anche con Alex Berger (7), al centro Birarelli e Podrascanin.