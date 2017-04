Via alla finale Scudetto! Civitanova-Trento, il meglio della pallavolo italiana va in scena

Inizia la caccia al tricolore! Oggi pomeriggio (ore 18.00) incomincerà la Finale Scudetto di volley maschile. All’Eurosuole Forum si giocherà la gara1 dell’atto conclusivo tra Civitanova e Trento, prima e seconda della regular season che dopo aver eliminato Modena e Perugia in semifinale si sfideranno per il titolo.

La Lube è alla quarta Finale della sua storia (ha vinto tutti i precedenti, l’ultimo nel 2014) mentre i dolomitici hanno disputato ben sette atti conclusivi, imponendosi per quattro volte (l’ultima due anni fa). Sono indubbiamente le squadre che hanno espresso il miglior gioco nell’arco dell’intera stagione, meritando di trovarsi una di fronte all’altra a caccia del traguardo più ambito.

Questa sarà la seconda Finale Scudetto che vedrà fronteggiarsi le due compagini: l’unico precedente risale al V Day del 2012 quando lo scudetto si assegnava in partita secca a Milano. Trionfarono i marchigiani al tie-break grazie a un errore arbitrale sull’ultimo attacco, un’immagine ben impressa nelle menti dei tifosi gialloblù che questa volta andranno a caccia del riscatto.

I ragazzi di Blengini (alla sua prima Finale) partono favoriti vista la stagione incredibile che stanno disputando: hanno vinto la Coppa Italia (battendo proprio Trento nel match che assegnava il titolo), si sono qualificati alla Final Four di Champions League (sabato la semifinale contro Perugia al PalaLottomatica di Roma), hanno dominato la regular season e hanno eliminato i Campioni d’Italia. Trento, che in stagione ha vinto una sola partita contro Civitanova sulle quattro giocate, è reduce dalla stupenda gara5 vinta contro Perugia: un’iniezione di fiducia per la banda di coach Lorenzetti, alla terza finale consecutiva della carriera (vinse lo scorso anno alla guida di Modena), che può fare il colpaccio.

Si affrontano due squadre che fanno del proprio palazzetto un autentico fortino: Trento non perde in casa da un anno esatto, i cucinieri invece in questa stagione sono stati invulnerabili (ad eccezione del ritorno degli ottavi di Champions League, ma a qualificazione già ottenuta). Da una parte un gioco snello e veloce, dall’altra potenza in attacco e al servizio. È lo scontro tra due diverse filosofie di gioco che regaleranno spettacolo a tutti gli appassionati della grande pallavolo.

Osmany Juantorena e Tsvetan Sokolov sono i grandi ex della partita: entrambi erano in campo nel 2011 quando arrivò il secondo scudetto, la Pantera c’era anche nel tris del 2013. Questa volta, però, l’opposto bulgaro e lo schiacciatore saranno i grandi protagonisti tra le fila di Civitanova. Blengini si affiderà alla formazione tipo che prevede Micah Christenson in cabina di regia, Jiri Kovar di banda, Dragan Stankovic e Davide Candellaro al centro, Jenia Grebennikov il libero.

Le stelle di Trento sono il palleggiatore Simone Giannelli e lo schiacciatore Filippo Lanza, entrambi in campo due anni fa in occasione dell’ultimo tricolore, quando fu proprio il baby regista a far svoltare la serie. Sarà determinante l’apporto dell’opposto Jan Stokr, al pari dei muri dei centrali Sebastian Solé e Simon Van De Voorde, Tine Urnaut l’altro martello, Massimo Colaci il libero.