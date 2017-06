Volley, Latina: ingaggiato centrale francese Le Goff

Latina, 16 giu. (LaPresse) - Nicolas Le Goff, campione d’Europa e vincitore della World League nel 2015 con la nazionale francese è il nuovo centrale della Top Volley Latina. Il gigante parigino di 206 cm per 105 kg ha in bacheca anche un bronzo in World League (2016), una Coppa Cev (2015/2016), uno scudetto tedesco e una coppa di Germania con il Berlino: arriva a Latina dall’Istanbul BBSK.