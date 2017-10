Perugia e Modena volano, Civitanova rinvia per il malore di un tifoso

Si è disputata la seconda giornata della SuperLega 2017-2018, il massimo campionato italiano di volley maschile. La domenica si è purtroppo aperta con il malore di uno spettatore sugli spalti dell’Eurosuole Forum dove Civitanova avrebbe dovuto affrontare Ravenna: l’incontro tra i Campioni d’Italia e i romagnoli è stato rinviato a data da destinarsi. Speriamo che il tifoso stia meglio, nei prossimi giorni capiremo quando si potrà recuperare il match in un calendario davvero fittissimo. Perugia ha vinto nettamente il big match asfaltando Verona a domicilio. Partita a senso unico, dominata in lungo e in largo dai Block Devils che si confermano in testa alla classifica grazie a una prestazione di assoluto livello dell’opposto Aleksandar Atanasijevic (17 punti, 3 aces) e di un ottimo Ivan Zaytse che gioca a tutto tondo (10, 2 aces), doppia cifra anche per l’altro martello Aaron Russell. La Calzedonia risente troppo dell’assenza di Mitar Djuric, prova sottotono di Thomas Jeaschke (6), top scorer Alen Pajenk (12).

Modena risponde al meglio espugnando il PalaFrosinone dove Sora si è trasferita da questa stagione. I Canarini si sono imposti per 3-0 ma hanno dovuto lottare in tutti i parziali per riuscire a imporsi grazie a Tine Urnaut (14) e Giulio Sabbi (13) mentre Earvin Ngapeth si è fermato a quota 9. Tra le fila dei laziali vanno annotati gli 11 punti di Edoardo Caneschi. Trento dimostra di non essere ancora al top della forma ma riesce a spuntarla nel sentitissimo derby con Padova a cui non sono bastate le 24 marcature (3 aces) dell’ex Gabriele Nelli. I dolomitici hanno rischiato di finire al tie-break ma dopo quasi due ore di battaglia l’hanno spuntata grazie al carisma di capitan Filippo Lanza (20 punti) e all’ingresso di Nicholas Hoag, martello da 17 punti che è stato preferito al mancino Uros Kovacevic, un’alternativa in più per Simone Giannelli che era in diagonale con Luca Vettori (solo 13 punti per l’opposto).

I ragazzi di Lorenzetti si riscattano così dalla sconfitta contro Milano che oggi ha vinto il derby con Monza (sentito dai due Presidenti che se le mandano a dire per mezzo stampa). I ragazzi di Giani hanno battuto Monza per 3-1 grazie ancora una volta alla show personale di Nimir Abdel-Aziz, opposto da 28 punti e capocannoniere del campionato, bocca da fuoco irrinunciabile per Ricciardo Sbertoli che ha chiamato in causa anche Kevin Klinkenberg (16), di fronte a questi numeri i brianzoli non hanno potuto nulla (15 punti per Hirsch, 12 a testa per Botto e Dzavoronok). Ora i meneghini iniziano davvero a sognare. Piacenza ha dovuto giocare con il modulo a tre schiacciatori (Fei infortunato, Kody impegnato nelle qualificazioni ai Mondiali 2018) ma è riuscita ugualmente a sconfiggere Vibo Valentia al tie-break grazie a Clevenot (24 punti) e al redivivo Simone Parodi (18) mentre ai calabresi non è bastato Oleg Antonov (17). Castellana Grotte ha conquistato la prima vittoria della storia storia nel massimo campionato: i pugliesi, che giocano al PalaFlorio di Bari, hanno sconfitto Latina per 3-1.

Di seguito tutti i risultati della seconda giornata:

Calzedonia Verona vs Sir Safety Conad Perugia 0-3 (16-25; 21-25; 19-25)

Wixo LPR Piacenza vs Tonno Callipo Vibo Valentia 3-2 (23-25; 25-20; 25-23; 24-26; 15-10)

Kioene Padova vs Diatec Trentino 1-3 (21-25; 19-25; 25-17; 23-25)

Biosì Indexa Sora vs Azimut Modena 0-3 (22-25; 23-25; 22-25)

Revivre Milano vs Gi Group Monza 3-1 (25-20; 25-23; 20-25; 25-21)

BCC Castellana Grotte vs Taiwan Excellence Latina 3-1 (25-22; 20-25; 25-17; 25-22)

Cucine Lube Civitanova vs Bunge Ravenna rinviata a data da destinarsi