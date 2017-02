Tifanny, che si chiamava Rodrigo, subito in campo e protagonista nella A2 femminile

Nulla da fare per una generosa Delta Informatica Trentino, che parte con il piglio giusto ma cede alla distanza alla veemente reazione della Golem Software Palmi. Le calabresi si aggiudicano l’intera posta in palio superando per 3-1 le gialloblù nella sesta giornata di ritorno del campionato di A2 femminile, aggrappandosi soprattutto alla prestazione maiuscola di Tifanny Pereira De Abreu: la schiacciatrice brasiliana, tesserata in settimana da Palmi e all’esordio assoluto in una competizione femminile, ha mostrato colpi impressionanti, entrando a metà del primo parziale al posto di Zanette e firmando la bellezza di 28 punti personali in tre set e mezzo con il 48% di positività in attacco.

A lei si è aggrappata la regista Vietti nei momenti di difficoltà, soprattutto in un finale di quarto set in cui la Delta Informatica ha gettato al vento la chance di allungare l’incontro al tie break, sciupando un margine di vantaggio di cinque lunghezze (14-19). Difficile, oggettivamente, poter fare di più, viste le assenze per infortunio di Michieletto e Coppi e la defezione dell’ultimo momento di Rebora (bloccata dalla febbre), rimpiazzata al centro della rete da Bogatec. In casa trentina da sottolineare i 21 punti personali di Aricò (con un ottimo 45% a rete) e la convincente prestazione al centro della rete di Bogatec (14 punti con 5 muri). Delta Informatica in campo con Moncada in regia, Aricò opposto, Kijakova e Montesi laterali, Bogatec e Fondriest al centro e Zardo libero. Giangrossi ha risposto con Vietti in regia, Zanette opposto, Lestini e Moretti schiacciatrici, Veglia e Guidi al centro e Quiligotti libero. La prima frazione viene interpretata molto bene dal sestetto di Iosi: Moncada trova nelle fast di Fondriest e Bogatec un’arma importante per sopperire alle difficoltà incontrate su palla alta e la Delta Informatica riesce a sorprendere Palmi (5-9). L’attesa ex Aricò mette a terra due palloni importanti, Giangrossi decide di inserire De Abreu ma Trento è oramai lanciatissima (12-19) e con due ace di Martina Bogatec giunge fino al 17-24, chiudendo immediatamente i conti grazie allo smash di Aricò (17-25). La musica cambia però radicalmente dopo il cambio di campo. De Abreu diventa immarcabile schiacciando a ripetizione nei primi tre metri di campo: volontà e abnegazione non bastano più a Trento che regge solamente in avvio (8-8) prima di inchinarsi al cospetto dell’allungo calabrese, firmato dall’ace di De Abreu (13-9). La Delta Informatica inizia ad incappare in qualche errore di troppo forzando le soluzioni in prima linea (16-10), al resto di pensano Moretti, Veglia e la solita De Abreu che confezionano il 25-16 finale. La reazione gialloblù giunge in avvio di terzo parziale, quando Kijakova e Aricò spingono la squadra di Iosi sul 3-6. La messinese va a segno anche al servizio (9-12) e fino al 14-17, quando Bogatec mura finalmente De Abreu, la Delta Informatica sembra poter reggere il ritmo della Golem. Iosi si gioca anche la carta Antonucci per Montesi per dare maggior peso all’attacco trentino ma il finale di set è tutto di marca casalinga: il muro di Vietti vale l’aggancio (18-18), De Abreu firma il sorpasso (attacco e muro per il 22-20).

Moretti stampa a terra il punto numero 24, prima di un fortunoso punto in difesa delle calabresi che si aggiudicano così la frazione (25-22). Rammarico, come detto, che aumenta per l’esito finale della quarta frazione: Trento parte a razzo (0-5) e rimane avanti fino al 14-19, quando la Golem trova le energie e la forza per rovesciare l’andamento del set. Dal 17-21 si passa in un amen al 22-21 con De Abreu assoluta protagonista: la brasiliana firma praticamente tutti i punti di Palmi (muro del 23-21 e attacco del 24-21) prima dell’errore al servizio di Aricò che condanna alla sconfitta le gialloblù (25-23). «Nel primo set sono emersi i reali valori delle due squadre – spiega a fine gara Ivan Iosi, tecnico della Delta Informatica Trentino – Poi con l’ingresso di De Abreu è mutata l’inerzia della partita, per noi è stato difficilissimo riuscire a limitarla e Palmi si è aggrappata a lei nelle fasi decisive del terzo e del quarto set. Purtroppo in questo momento della stagione non siamo particolarmente fortunate, all’ultimo momento è venuta a mancare anche Rebora, bloccata dall’influenza, e in panchina avevo solamente due opzioni disponibili. Guardiamo avanti, alle prossime partite, con la soddisfazione comunque di aver reso la vita complicata alle nostra avversarie pur in una situazione di emergenza».

Il tabellino della partita giocata a Palmi Golem Software Palmi – Delta Informatica Trentino 3-1 Parziali: 17-25, 25-16, 25-22, 25-23 Golem Software Palmi: Vietti 5, Zanette 0, Moretti 15, Lestini 2, Veglia 8, Guidi 8, Quiligotti (L); De Abreu 28, Angelelli 0, Tomaselli ne, Barabagallo (L), Vrankovic ne. All. Giangrossi Delta Informatica Trentino: Moncada 3, Aricò 21, Kijakova 10, Montesi 4, Bogatec 14, Fondriest 9, Zardo (L); Antonucci 1, Rebora ne, Bortoli ne. All. Iosi Arbitri: Sergio Pecoraro e Maurizio Nicolazzo Durata set: 20’, 23’, 24’, 25’ (totale: 1h32’) Note: Palmi (attacco 53, muro 7, ace 6), Delta Informatica (attacco 46, muro 9, ace 7)

di www.legavolleyfemminile.it