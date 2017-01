Trento e Piacenza agli ottavi di finale di Coppa CEV, demolite Loimaa e Innsbruck

Piacenza si è qualificata agli ottavi di finale della CEV Cup 2016/2017 di volley maschile, la seconda competizione continentale per importanza. I biancorossi si sono imposti per 3-1 (25-20; 25-16; 12-25; 25-23) sul campo dell’Hypo Tirol Innsbruck, dopo aver già vinto per 3-0 il match d’andata dei 16esimi di finale. Nel prossimo turno gli emiliani affronteranno i serbi del Novi Sad prima di una possibile sfida da urlo contro Trento.

I ragazzi di Giuliani non hanno avuto alcun problema contro la modesta formazione austriaca, vincendo agevolmente i primi due set che servono per strappare il pass. Schierati titolari il regista Hierrezuelo in diagonale con l’oppostone Hernandez, nuova fiducia a Simone Parodi e Trevor Clevenot di banda con Leo Marshall a riposo, Viktor Yosifov e Aimone Alletti al centro, Loris Manià al centro.

Sarà proprio un incantevole Parodi a chiudere da top scorer: 14 punti con il 43% in attacco e un super 73% in ricezione, 3 muri e 1 ace. Clevenot si è invece fermato a 13 marcature, doppia cifra per Yosifov (11) e per uno stellare Georgios Tzioumakas che ha piazzato 11 punti in soli 2 set (subentrato a Hernandez a qualificazione ottenuta)

Trento-Loimaa 3-0 (25-18; 25-19; 25-19)

Tutto facile per Trento che con facilità disarmante si è qualificata agli ottavi di finale della CEV Cup 2016/2017 di volley maschile, la seconda competizione continentale. I vicecampioni d’Europa, davanti a 2400 spettatori, hanno sconfitto l’Hurrikaani Loimaa per 3-0 (25-18; 25-19; 25-19) supportati dal proprio caloroso pubblico.

I dolomitici hanno così replicato la vittoria ottenuta due settimane fa in Finlandia e hanno staccato il pass per il turno successivo dove affronteranno un’altra formazione finlandese: il VaLePa Sastamala che ha eliminato il Gentofte. Trento parte con tutti i favori del pronostico e ai quarti di finale potrebbe affrontare Piacenza che invece sarà impegnata con il Novi Sad.

Coach Lorenzetti ha applicato un parziale turnover concedendo un turno di riposo allo schiacciatore Filippo Lanza, al libero Massimo Colaci e al centrale Sebastian Solé. Confermata invece la regia di Simone Giannelli che ha mandato in doppia cifra gli schiacciatori Tine Urnaut (15 punti con il 67% in soli due set poi sostituito da Tiziano Mazzone) e Oleg Antonov (10, 3 aces), l’opposto Jan Stokr si è invece fermato a 9 marcature. Al centro Simon Van De Voorde (8) affiancato da Matteo Burgsthaler (3 muri), Matteo Chiappa il libero.

Trento ha controllato l’incontro dall’inizio alla fine senza nessun calo e mantenendo alta la concentrazione contro un avversario nettamente inferiore. Un’ottima iniezione di fiducia dopo lo scivolone di campionato contro Perugia: era importante riprendere subito confidenza con il successo pieno in vista della Final Four di Coppa Italia.