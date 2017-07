Trento: ingaggiato schiacciatore serbo Kovacevic

La sessione estiva 2017 di mercato si chiude con il botto per Trentino Volley: la società gialloblù si è infatti assicurata lo schiacciatore serbo Uros Kovacevic. Il giocatore, che nelle ultime due stagioni aveva vestito la maglia della Calzedonia Verona, tra i più desiderati dell’intero panorama pallavolistico, ha deciso di vestire la maglia gialloblù firmando un contratto triennale. Il tecnico Angelo Lorenzetti ritrova Kovacevic dopo le stagioni vissute assieme già a Modena. “Ho scelto Trento perché voglio vincere e qui troverò tutte le condizioni per poterlo fare", le prime dichiarazioni da giocatore di Trentino Volley di Kovacevic. "Firmare un contratto triennale per me vuol dire legarsi in maniera importante ad un club: mi sentivo di farlo solo con questo perché sono sicuro sia il posto giusto per crescere e coltivare le giuste ambizioni".