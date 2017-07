Trionfo della Francia in world League: Ngapeth fenomeno

La Francia ha vinto la World League 2017 di volley maschile sconfiggendo il Brasile per 3-2 (21-25; 25-15; 25-23; 19-25; 15-13) nella Finale giocata allo stadio di calcio di Curitiba, nel pieno della notte (la partita si è conclusa attorno alla 01.30 locale) e sotto i 16°C imposti dal regolamento FIVB.

Gelo sugli spalti anche per la sconfitta dei padroni di casa che non riescono a vincere l’agognata Decima World League. I Campioni Olimpici hanno infatti perso le ultime cinque Finali giocate dal 2011 a oggi. Una regolarità spaventosa ma nel match clou i verdeoro si sciolgono.

La Francia ha confermato i pronostici della vigilia e ha trionfato con merito al termine di un torneo dominato in cui ha vinto 12 delle 13 partite giocate (ha perso solo contro l’Italia). I Campioni d’Europa hanno così vinto il secondo titolo della loro storia dopo quello del 2015, riscattando la delusione per le Olimpiadi 2016.

A fare la differenza è stato ancora una volta lo strepitoso Earvin Ngapeth, vulcanico schiacciatore di Modena che è rientrato dall’infortunio e dopo lo show in semifinale si è ripetuto mettendo a segno 29 punti (3 muri). Benjamin Toniutti ha insistito su di lei e sull’ottimo schiacciatore Stephen Boyer (18), autentica rivelazione del torneo. Doppia cifra anche per l’altro martello Trevor Clevenot (12), determinanti anche i 4 muri del centrale Kevin Le Roux affiancato da Barthélémy Chinenyeze, oltre che ai numeri del libero Jenia Grebennikov. Quattro uomini su sette hanno giocato la nostra SuperLega nell’ultima stagione! Al Brasile, guidato da Bernardinho in cabina di regia, non sono bastate le 22 marcature a testa di Wallace De Souza e Ricardo Lucarelli.