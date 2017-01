Tutte le partite dell’Italia nel 2017: tra World League, Europei e Grand Champions

Il 2017 sarà decisamente ricco per la Nazionale Italiana di volley maschile. Gli azzurri parteciperanno a ben tre competizioni che li terranno impegnati per tutta l’estate, dal 2 giugno fino al 17 settembre. Un vero e proprio tour de force tra World League, Europei e Grand Champions Cup. I ragazzi di Chicco Blengini non dovranno invece disputare le qualificazioni ai Mondiali 2018 visto che l’Italia è già qualificata in qualità di Paese Organizzatore insieme alla Bulgaria. Di seguito tutte le partite dell’Italia, le date e gli avversari che affronteremo nel corso di questa ricca stagione. Annotiamo che lo scudetto verrà assegnato intorno alla metà di maggio quindi, come spesso accade, i finalisti playoff potrebbero entrare in scena più tardi. Saranno anche programmate alcune amichevoli ma verranno comunicate solo nei prossimi mesi.

WORLD LEAGUE – PRIMA TAPPA

2-4 GIUGNO 2017

L’Italia aprirà il torneo giocando alla Adriatic Arena di Pesaro. Un appuntamento davvero imperdibile per tutti gli appassionati che potranno ammirare da vicino gli azzurri dopo l’argento conquistato alle Olimpiadi di Rio 2016. Sarà un lungo weekend mozzafiato visto che la nostra Nazionale riceverà la rivincita da parte del Brasile dopo la Finale persa a Rio 2016, affronterà la Polonia Campione del Mondo allenata da Fefé De Giorgi e l’ostico Iran.

L’ordine degli incontri deve essere ancora comunicato. Di sicuro si giocherà da venerdì 2 giugno a domenica 4 giugno.

POOL A (a Pesaro): Italia, Brasile, Polonia, Iran

WORLD LEAGUE – SECONDA TAPPA

9-11 GIUGNO

Il secondo fine settimana della World League prevede la trasferta in Francia. L’Italia volerà nella tana degli storici rivali che hanno il dente avvelenato con noi dopo l’eliminazione dalle Olimpiadi 2016, a detta loro causata dal presunto biscotto contro il Canada. Gli azzurri affronteranno i Campioni d’Europa, la blasonatissima Russia che vorrà rilanciarsi e gli USA, terzi ai Giochi Olimpici. Sarà un’altra Pool estremamente dura per i ragazzi di Chicco Blengini che dovranno conquistare il maggior numero di punti possibili per sperare di qualificarsi alla Finai Six.

L’ordine degli incontri deve essere ancora comunicato. Di sicuro si giocherà da venerdì 9 giugno a domenica 11 giugno.

POOL F: Francia, Italia, Russia, USA

WORLD LEAGUE – TERZA TAPPA

16-18 GIUGNO

L’Italia concluderà la fase preliminare in Belgio nel weekend sulla carta più agevole. Oltre ai padroni di casa gli azzurri affronteranno il Canada e nuovamente la Francia, nell’unico bis del nostro programma. I ragazzi di Blengini dovranno dare il tutto per tutto per strappare la qualificazione alla Final Six anche se molto dipenderà dai due precedenti fine settimana.

L’ordine degli incontri e la sede del weekend devono ancora essere comunicati. Di sicuro si giocherà da venerdì 16 a domenica 18 giugno.

POOL I: Belgio, Canada, Francia, Italia

WORLD LEAGUE – FINAL SIX

28 GIUGNO – 2 LUGLIO

Le migliori 5 squadre della fase a gironi più l’organizzatore dell’evento si qualificano alla Final Six. L’Italia proverà a risalire sul podio della manifestazione dopo il quarto posto dello scorso anno. La qualificazione non sarà semplice.

EUROPEI

25 AGOSTO – 3 SETTEMBRE

L’Italia è stata inserita nella Pool B e giocherà a Stettino contro Germania, Slovacchia e Repubblica Ceca. Il match d’apertura contro i teutonici sarà già decisivo: vincere l’incontro contro l’altra big del raggruppamento significherebbe mettere una seria ipoteca sulla qualificazione diretta ai quarti di finale dove incroceremo il girone della Francia. Si conosce già il programma della fase a gironi:

VENERDÌ 25 AGOSTO:

20.30 Italia vs Germania

DOMENICA 27 AGOSTO:

17.30 Italia vs Slovacchia

LUNEDÌ 28 AGOSTO:

20.30 Italia vs Repubblica Ceca

GRAND CHAMPIONS CUP

12-17 SETTEMBRE

L’Italia avrà l’onore di partecipare a questa manifestazione grazie all’invito ricevuto dalla Federazione Internazionale. Si svolgerà in Giappone (tra Nagoya e Tokyo) e vedrà al via sei squadre che si affronteranno in un round robin. Oltre ai padroni di casa del Giappone e all’Italia con la sua wild card ci saranno anche il Brasile (Campione del Sudamerica e detentore del trofeo), la Francia (Campionessa d’Europa), gli USA (Campioni del Nordamerica) e l’Iran (Campione d’Asia). Il calendario dettagliato dell’evento deve ancora essere comunicato, quindi non si conosce ancora l’ordine delle partite.