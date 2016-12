Volley, Cev Cup: Busto Arsizio vince a Gand e va ai sedicesimi

Gand (Belgio), 21 dic. (LaPresse) - La Unet Yamamay Busto Arsizio ribadisce la superiorità sul VDK Gent Dames nel match di ritorno dei 32/i di finale di CEV Volleyball Cup e si qualifica al turno successivo della competizione. Le farfalle di Marco Mencarelli, prive di Brayelin Martinez - tenuta precauzionalmente a riposo dopo la contusione alla spalla -, gestiscono perfettamente i momenti caldi del match e si impongono per 3-0 in Belgio (19-25, 20-25, 22-25), bissando il 3-1 di una settimana fa al PalaYamamay. Nei sedicesimi, in programma a gennaio, la formazione bustocca affronterà le bulgare del Maritza Plovdiv.