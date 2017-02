Volley, CEV Cup – Piacenza sbriga la pratica Novi Sad: quarti di finale vicini, Parodi e Tzioumakas

Tutto facile per Piacenza nell’andata degli ottavi di finale della CEV Cup, la seconda competizione europea di volley maschile. I biancorossi hanno sconfitto il Vojvodina NS Seme Novi Sad per 3-0 (25-20; 25-16; 27-25) e ora dovranno conquistare solo due set nel ritorno in Serbia per passare il turno e, con buona probabilità, regalarsi il quarto di finale contro Trento.

Giuliani ha applicato del turnover, risparmiando l’opposto Ramos Hernandez. Nonostante l’assenza del miglior uomo d’attacco, i biancorossi si sono imposti agevolmente faticando soltanto nel finale del terzo set che hanno poi chiuso ai vantaggi.

A fare la differenza ci hanno pensato il top scorer Georgios Tzioumakas (15 punti in posto 2), un ottimo Simone Parodi che sta ben figurando in questa competizione (14 marcature, 57% in attacco) e l’altro schiacciatore Trevor Clevenot (14, 61% in fase offensiva). Al centro da annotare le 4 stampatone di Aimone Alletti che è stato affiancato da Viktor Yosifov, confermati il libero Loris Manià e il regista Rayderley Hierrezuelo.