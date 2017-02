Volley, CEV Cup – Trento corsara in Finlandia: 3-0 al Sastamala, quarti di finale a un passo

Trento non ha avuto problemi nell’andata degli ottavi di finale della CEV Cup, la seconda competizione europea di volley maschile.

I dolomitici si sono imposti per 3-0 (25-23; 30-28; 25-18) sul campo del VaLePa Sastamala ma la trasferta in Finlandia è stata meno semplice di quello che ci si attendeva alla viglia: nei primi due set, infatti, i padroni di casa hanno ceduto con l’onore delle armi e sempre con il minimo scarto.

I vicecampioni d’Europa hanno comunque fatto il loro dopo aver perso la Finale della Coppa Italia nel weekend, e ora dovranno conquistare solo due set nel ritorno casalingo per passare il turno e regalarsi, salvo clamorosi ribaltoni, il derby con Piacenza.

Angelo Lorenzetti ha ributtato nella mischia Gabriele Nelli, tornato titolare dopo un mese abbondante in cui ha avuto problemi fisici. Il giovane opposto ha siglato 12 punti. Top scorer uno scatenato Tine Urnaut (16, 54% in attacco) affiancato di banda da Filippo Lanza (13, strepitoso 63%in fase offensiva). Turno di riposo anche per Sebastian Solè, sostituito al centro da Simon Van De Voorde (3 aces) e Daniele Mazzone. Massimo Colaci il libero, solita impeccabile regia di Simone Giannelli. Al Sastamala non sono bastate le 15 marcature della stella Sivula e i 12 punti dell’altro big Kunnari.