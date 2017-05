Volley femminile, Novara: Barbolini nuovo allenatore

Novara riparte da Massimo Barbolini. Il club piemontese militante in Serie A femminile di volley ha ufficializzato l'arrivo in panchina del tecnico modenese. "Appena il tempo di mettere in archivio una stagione trionfale, resa indimenticabile dal primo Scudetto, che per la Igor Volley è già tempo di dedicarsi al futuro, con il desiderio della società di impostare un nuovo ciclo nel segno del rinnovamento", si legge in una nota della società biancoblu. "Rinnovamento che parte dall’alto, con la staffetta in panchina tra Marco Fenoglio e Massimo Barbolini".

Classe 1964, il tecnico ha iniziato la propria carriera in panchina quale assistente di Velasco nel maschile (vincendo quattro Scudetti consecutivi tra il 1986 e il 1989) per poi passare nel 1993 nel femminile e vincere, anche lì, subito due Scudetti consecutivi e una Champions League con Matera. Dopo una stagione a Roma, dal 1997 al 2007 è stato a Perugia dove ha conquistato altri due Scudetti (nel 2002-2003 superò in finale proprio Novara) e due Champions League prima di diventare CT della nazionale italiana (ruolo che ha ricoperto fino al 2012). In azzurro ha vinto due Europei, due Coppe del Mondo e una Grand Champions Cup. Il ritorno all’attività di club è datato 2012 al Galatasaray, dove è rimasto fino al 2015 affiancandovi anche il ruolo da CT della nazionale turca; nella stagione 2015-2016 con Casalmaggiore ha vinto la Supercoppa (contro Novara) e la Champions League, riportata in Italia dopo anni di assenza, mentre nella stagione 2016-2017, appena conclusasi, ha vinto il Mondiale per Club 2016 con l’Eczacibasi Istanbul. In carriera può vantare anche 5 Coppe Italia vinte, 1 Coppa di Lega, 3 Coppe Cev e 1 Top Teams Cup.