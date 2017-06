Volley, immensa Tai Aguero: torna a giocare a 40 anni! Indimenticata Pantera dei trionfi azzurri

La notizia è di quelle grosse da non lasciare di certo insensibili gli appassionati di pallavolo. Dopo le tante voci circolate nelle ultime settimane, oggi vi è stata la conferma: Taismary Aguero , all’età di 40 anni, torna a giocare sposando il progetto della Canovi Coperture Sassuolo, club che disputerà la sua prima stagione in Serie B1.

Un curriculum ragguardevole quella della “Pantera” che i tifosi italiani e non solo ricordano piuttosto chiaramente: due ori Olimpici (Atlanta 1996 e Sidney 2000), due ori Mondiali (Brasile 1994, Giappone 1998), due Europei con la Nazionale Italiana (Lussemburgo e Belgio 2007, Polonia 2009), un World Grand Prix (Manila 2000), tre Coppe del Mondo (1995, 1999, 2007). Da considerare poi i successi nel Bel Paese: gli scudetti vinti nelle stagioni 2002-03 e 2004-05, le Coppe Italia (1998-99, 2002-03, 2004-05, 2009-10, 2010-11).

La schiacciatrice classe ’77, reduce dalla nascita del suo secondo pargolo Rafael, è pronta per una nuova avventura alimentando la sua infinita passione per il volley. Sono emozionata come una bambina all’idea di tornare di nuovo in campo – ha dichiarato l’italocubana –. Neanche tre mesi fa, ero ancora incinta e adesso sono di nuovo pronta per tornare a giocare. Il progetto mi piace molto e sarà importante fare bene fin dal principio. Ho accettato subito la proposta della Canovi Coperture Sassuolo perché mi permetterà di conciliare al meglio il mio ruolo di mamma con quello di giocatrice, entrambi aspetti fondamentali della mia vita”.

“Voglio ringraziare fin da subito Carmelo Borruto per l’opportunità – ha aggiunto la Aguero – Ci conosciamo da tanti anni e sono molto contenta che abbia pensato subito a me per il suo nuovo progetto sassolese. Mi lusinga come persona, ancora prima che come giocatrice”.

