Volley Mercato, Cristian Savani: torna a giocare in Italia

Colpaccio incredibile di Latina che riporta Cristian Savani in Italia! Colpo di scena inatteso, un’operazione di mercato tenuta sotto traccia fino a poche ore fa e poi esplosa prima dell’ufficialità comunicata dalla società laziale.

La Top Volley ha così acquistato l’ex capitano della nostra Nazionale, indimenticabile schiacciatore che dopo aver abbandonato la maglia azzurra ha continuato a regalare emozioni tra Cina (due scudetti con lo Shanghai), Turchia (l’ultima stagione allo Ziraat Bankasi Ankara) e Qatar. Bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012 e grande pilastro dell’Italia, il 35enne tornerà così a calcare i campi italiani dopo una lunga assenza: era dal 2013 che Savani non giocava in SuperLega, indossava la casacca di Macerata con cui vinse lo scudetto nel 2012.

Latina sarà il sesto club italiano di Cristian che in passato ha giocato anche per Montichiari, Trento, Roma e Perugia. Vedremo se riuscirà a imporsi anche ai livelli elevati del nostro massimo campionato. Il club pontino è alle prese anche con il problema capienza del palazzetto: vedremo nelle prossime settimane come verrà risolto.