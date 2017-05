Volley Mercato, SuperLega – Tutte le novità, i grandi colpi, i movimenti, gli acquisti e le cessioni

Il primo mese di volley mercato ha regalato già diversi botti e colpi di scena. Vediamo nel dettaglio come si sono mosse le squadre che disputeranno la prossima SuperLega, il massimo campionato italiano maschile.

CIVITANOVA:

La bomba riguarda l’acquisto di Taylor Sander, micidiale schiacciatore statunitense che in passato ha già giocato a Verona e che arriverà a rinforzare la rosa dei Campioni d’Italia, dando così respiro a Osmany Juantorena e Jiri Kovar. La forza della Lube sta però nella conferma integrale del sestetto che ha vinto lo scudetto. Arriverà anche Matteo Piano?

PERUGIA:

Ivan Zaytsev rimane, sicuramente da schiacciatore e con Aleksandar Atanasijevic. Si è parlato tanto del possibile addio di Lorenzo Bernardi che invece resta ma con un solo anno di contratto da coach. I nuovi acquisti riguardano il libero Daniele De Pandis e il centrale Fabio Ricci ma devono ancora essere ufficializzati, al pari della cessione del centrale Simone Buti a Monza. Arriverà Matteo Piano?

TRENTO:

I dolomitici si sono mossi in maniera importante sul mercato: arrivano all’ombra del Monte Bondone l’opposto Luca Vettori (da Modena), il centrale sloveno Jan Kozamernic che farà coppia con l’attesissimo Eder Carbonera, Campione Olimpico con il Brasile.

Anche il mercato in uscita è stato però rilevante per la società del Presidente Mosna che ha ceduto il martello Tine Urnaut e il centrale Daniele Mazzone a Modena, mentre il centrale Sebastian Solé vola in Brasile e l’opposto Jan Stokr torna nella sua Repubblica Ceca. Anche Gabriele Nelli farà le valigie, probabilmente per Padova. In arrivo lo schiacciatore Uros Kovacevic, da affiancare a Filippo Lanza.

MODENA:

Totale rivoluzione per i Canarini che si affidano a coach Rado Stoytchev, il Mago dei trionfi di Trento pronto all’ennesima sfida. Addio a Luca Vettori, al centrale Kevin Le Roux e all’ex capitano Nemanja Petric (all’HalkBank Ankara). La cabina di regia sarà affidata al maestro Bruninho, tornato a Modena dopo aver vinto lo scudetto due anni fa.

Il rinnovo del contratto di Earvin Ngapeth è il vero colpo, Monsieur Magique sarà affiancato di banda da Tine Urnaut (da Trento). L’opposto sarà con buona probabilità Giulio Sabbi, via Civitanova (120mila euro da pagare per lo svincolo) mentre al centro il fortissimo Max Holt troverà in Daniele Mazzone (da Trento) il suo compagno di reparto. Se ne andrà anche Matteo Piano, corteggiato da Perugia e Civitanova.

VERONA:

Quali sono le intenzioni della Calzedonia? Allestire una squadra importante oppure ridimensionare tutto? Uros Kovacevic andrà con buona probabilità a Trento (manca solo l’ufficializzazione), Michele Baranowicz ha già un accordo con Piacenza, i centrali Simone Anzani e Aidan Zingel sono alla finestra, Mitar Djuric ha delle proposte dalla Russia. Per il momento l’unico acquisto è il martello Jaeschke, ci sono delle voci che portano a Orduna, Le Roux e Piano ma c’è poco di concreto.

PIACENZA:

Bisogna capire le intenzioni del club emiliano e quanti soldi si potranno investire. L’attesa ha portato via la micidiale diagonale composta da Hernandez e Hierrezuelo (entrambi all’Halkbank Ankara), Papi e Zlatanov hanno appeso le scarpette al chiodo.

Le conferme riguardano Marshall, Aletti e Yosifov. Clevenot ha un altro anno di contratto ma è molto ricercato, dovrebbe arrivare Michele Baranowicz per la cabina di regia.

MONZA:

Il grande colpo riguarda Simone Buti (ma ancora da confermare), l’opposto sarà il ceco Finger in arrivo dal Friedrichshafen, l’altro acquisto ufficiale è quello dello schiacciatore Langlois mentre l’icona Thomas Beretta è stato confermato. Da rivedere i contratti di Fromm e Verhes, il palleggiatore Jovovic potrebbe andare via ma si tratta per il fenomeno Drzyzga, voci portano Iacopo Botto a Perugia.

RAVENNA:

Uscite importantissime: l’opposto Torres ha firmato per lo ZAKSA, Fabio Ricci si accaserà a Perugia, Lyneel è volato in Argentina, Van Garderen è in trattativa per il rinnovo. Luca Spirito confermato in cabina di regia, per il resto il sestetto di Fabio Soli è tutto da costruire.

PADOVA:

Si parla della possibile diagonale composta da Travica e Nelli, Giannotti è dunque vicino all’addio. È arrivato il centrale Polo da Molfetta, usciti Averill e Shaw con Maar vicino all’addio.

MILANO:

Andrea Giani vuole costruire uno squadrone e per il momento è riuscito ad avere l’opposto Abdel Aziz, il centrale Averill e lo schiacciatore Schott. È in trattativa per Kooy, Maar e Anzani.

VIBO VALENTIA, MOLFETTA, LATINA, SORA:

Queste quattro società non sono in possesso del requisito “capienza del palazzetto” (3000 posti previsti da regolamento, i loro impianti ne hanno circa 2000). Riceveranno delle deroghe? Situazione poco chiara, tra l’altro non è neppure detto che Molfetta si iscriva.

Il mercato è un po’ fermo per tutte. Vibo Valentia, il cui presidente Callipo ha già fatto sapere che non si trasferirà dalla città, ha acquistato Lecat e coach Tubertini, confermando Coscione e cedendo i gioielli Geiler e Rejlek.

Latina potrebbe giocare a Cisterna ma non ci sono novità sulla rosa. Sora potrebbe spostarsi a Frosinone ma per il momento si sa solo che il coach è Mario Barbiero, confermati Seganov, Miskevich e Rosso.

CASTELLANZA GROTTE:

Neopromossa dalla Serie A2, nelle prossime settimane ne sapremo di più. Anche i pugliesi non hanno un impianto da 3000 posti.

(foto pagina Facebook Lube Volley)