Volley, Mondiale U21: Italia inizia seconda fase con una vittoria

Roma, 27 giu. (LaPresse) - Comincia con una vittoria per 3-0 (25-23, 25-21, 25-23) contro gli Stati Uniti la seconda fase dei Campionati del Mondo Under 21 maschili di volley in corso di svolgimento in Repubblica Ceca. La Nazionale Maschile di Michele Totire nella pool G è alla caccia del miglior risultato possibile rappresentato dal nono posto e il risultato odierno è sicuramente un buon inizio da questo punto di vista. Scesa in campo con Zoppellari in regia, Pinali sulla sua diagonale, Zonca e Cominetti di banda, Galassi e Di Martino centrali, Piccinelli libero, l’Italia ha giocato nel complesso una buona gara chiudendo con il 50% in attacco, il 58% in ricezione e con 14 muri all’attivo superando gli avversari praticamente in tutti i fondamentali. Top scorer dell’incontro Gabriele Di Martino con 12 punti dei quali 5 a muro e il 78% in attacco.