Volley, SuperLega: Civitanova demolisce Milano nell’anticipo e allunga al comando

Civitanova si sbarazza di Milano con un agevole 3-0 (25-19; 25-16; 25-17) nell’anticipo della 18^ giornata di SuperLega e allunga al comando della classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile: +6 su Trento, +7 su Perugia e +9 su Modena in attesa che le altre tre big scendano in campo domenica pomeriggio.

La capolista non ha avuto alcun problema contro i meneghini, penultimi della classe e incapaci di giocare alla pari all’Eurosuole Forum. La Lube ha dominato l’incontro in appena 69 minuti di gioco, sinonimo di una sfida davvero a senso unico in cui gli uomini di Chicco Blengini hanno dato sfoggio del loro strapotere.

La 16esima vittoria in campionato è arrivata grazie a una prestazione importante della squadra tra muro (9) e servizio (8 aces). Top scorer l’opposto Tsvetan Sokolov (17 punti, 4 aces) che ha giocato in diagonale con Micah Christenson, bravo anche a mandare in doppia cifra la Pantera Osmany Juantorena (10 marcature, 3 aces) e il centrale Dragan Stankovic (10, 4 muri).

Di banda si è rivisto nuovamente titolare Jiri Kovar (9) che prosegue il proprio recupero, al centro Davide Candellaro mentre il libero era Nicola Pesaresi, nonostante Jenia Grebennikov potesse essere tranquillamente schierato visti i tre italiani già in campo.

Milano ha fatto ruotare tutta la formazione per provare a fermare l’avanzare degli avversari ma c’è stato davvero poco da fare. Il migliore è stato Nicholas Hoag (9), solo 3 punti per Sasha Starovic e 5 per Todor Skrimov con Riccardo Sbertoli in cabina di regia.