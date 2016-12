Volley, SuperLega – Marcello Forni positivo all’antidoping! Cocaina a un controllo, Monza rescinde

Marcello Forni è risultato positivo a un controllo antidoping effettuato da Nado Italia lo scorso 4 dicembre, al termine della partita tra il Gi Group Monza e la LPR Piacenza (vittoria per 3-0 della squadra ospite).

Gli esami hanno riscontato la presenza di benzoilecgonina ed ecgonina metilestere (entrambi metaboliti della cocaina).

La Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping ha così provveduto ad accogliere un’istanza di sospensione cautelare proposta dall’Ufficio Procura Antidoping.

Si spiega così il motivo della rescissione contrattuale operata dalla società brianzola per “aver tenuto comportamenti personali, al di fuori dell’ambito sportivo, non consoni”. Marcello Forni ha 36 anni ed è il centrale di riserva di Verhees e Beretta, al suo primo anno a Monza dopo quattro stagioni a Vibo Valentia. Per lui qualche presenza anche in Nazionale e la vittoria della medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo 2009.