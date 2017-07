Volley, World League 2017 – Canada e USA volano in semifinale! Brasile quasi, spareggio Francia

A Curitiba (Brasile) prosegue la Final Six della World League 2017 di volley maschile. La seconda giornata ha promosso Canada e USA in semifinale, oggi l’ultima giornata della fase a gironi con le sfide Brasile-Russia e Francia-Serbia che decreteranno il tabellone delle semifinali.

POOL J:

Canada vs Russia 3-0 (25-23; 29-27; 25-17)

Incredibile colpaccio del Canada che batte nettamente la Russia e si qualifica alla sua prima storica semifinale. Grandissima impresa dei nordamericani che, dopo aver perso 3-1 contro il Brasile, si riscattano prontamente ed entrano tra le magnifiche 4. La Russia, invece, sarà costretta a battere i Campioni Olimpici per 3-0 altrimenti saranno proprio i verdeoro ad accedere alle semifinali.

Top scorer Sherone Vernon-Envas (14), doppia cifra anche per John Perrin e Stephen Maar (12 punti a testa). Tra le fila della giovane Russia, sempre senza le grandi stelle Muserskiy, Spiridonov, Mikhaylov e Butko, il miglore è stato Egor Kliuka (11).

CLASSIFICA: Canada 1 vittoria (3 punti), Brasile 1 vittoria (3 punti), Russia 0 vittorie (0 punti).

POOL K:

USA vs Serbia 3-1 (25-22; 25-23; 19-25; 25-22)

Gli USA volano in semifinale battendo i detentori del titolo e riscattano così il ko dell’esordio contro la Francia. Gli slavi, per continuare a difendere il trofeo, dovranno battere i Campioni d’Europa per 3-0 o per 3-1. Show personale di uno scatenato Taylor Sander (22 punti, 3 aces), bene anche la novità Thomas Jaeschke (14), doppia cifra per Benjamin Patch (11) con Micah Christenson in cabina di regia. Alla Serbia non è bastato un super Aleksandar Atanasijevic da 18 punti, doppia cifra per Srecko Lisinac (15) e Marko Podrascanin (10).

CLASSIFICA: USA 1 vittoria (4 punti), Francia 1 vittoria (2 punti), Serbia 0 vittorie (0 punti).