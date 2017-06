Tutte le qualificate ai Mondiali 2018: Russia, Serbia, Italia e Germania rispondono presente!

Si sono conclusi i tornei di qualificazione ai Mondiali 2018 di volley femminile, in programma il prossimo anno in Giappone. L’Italia è impegnata in Belgio nella Pool D. Di seguito i risultati della quinta giornata e le classifiche finali: si qualificano alla rassegna iridata le vincitrici dei 6 gironi mentre le 6 seconde disputeranno un torneo di ripescaggio che metterà in palio gli ultimi due posti.

QUALIFICATE AI MONDIALI: Russia, Serbia, Azerbaijan, Italia, Turchia, Germania

QUALIFICATE AI RIPESCAGGI: Grecia, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Belgio, Bulgaria, Slovenia

POOL A (a Osijek, Croazia):

La Russia aveva già staccato il pass nella giornata di ieri, oggi ha semplicemente chiuso il girone a punteggio pieno. La Grecia conquista il secondo posto e accede ai ripescaggi, eliminata malamente la Croazia di Fabris e Barun.

Russia vs Croazia 3-1 (25-22; 25-21; 20-25; 25-15)

Grecia vs Austria 3-1 (20-25; 25-19; 25-22; 25-23)

Ungheria vs Georgia 3-0 (25-12; 25-8; 25-21)

CLASSIFICA: Russia 5 vittorie (15 punti), Grecia 4 vittorie (11 punti), Ungheria 2 vittorie (7 punti), Croazia 2 vittorie (7 punti), Austria 2 vittorie (5 punti), Georgia 0 vittorie (0 punti).

QUALIFICATA AI MONDIALI: Russia

AI RIPESCAGGI: Grecia

POOL B:

Si è giocato settimana scorsa. Serbia qualificata ai Mondiali 2018, Repubblica Ceca ai ripescaggi, Polonia eliminata.

QUALIFICATA AI MONDIALI: Serbia

AI RIPESCAGGI: Repubblica Ceca

POOL C (a Sòfia, Bulgaria):

La Turchia di coach Gianni Guidetti aveva ipotecato il pass iridato nella giornata di ieri, sconfiggendo la Bulgaria al tie-break in un match davvero al cardiopalma. Oggi è arrivata l’ufficializzazione grazie alla vittoria sul Montenegro mentre le bulgare si devono accontentare del torneo di ripescaggio.

Turchia vs Montenegro 3-0 (25-16; 25-13; 25-19)

Bulgaria vs Kosovo 3-0 (25-8; 25-13; 25-10)

Romania vs Svizzera 3-1 (21-25; 25-19; 25-16; 25-21)

CLASSIFICA: Turchia 5 vittorie (14 punti), Bulgaria 4 vittorie (13 punti), Romania 3 vittorie (9 punti), Svizzera 2 vittorie (6 punti), Montenegro 1 vittoria (3 punti), Kosovo 0 vittorie (0 punti).

QUALIFICATA AI MONDIALI: Turchia

AI RIPESCAGGI: Bulgaria

POOL D (a Courtrai, Belgio):

L’Italia si è qualificata ai Mondiali sconfiggendo il Belgio per 3-0 nello scontro diretto finale. Le ragazze di coach Mazzanti dominano il torneo e costringono le Yellow Tigers ai ripescaggi.

Italia vs Belgio 3-0 (25-18; 25-22; 25-23)

Bielorussia vs Bosnia Erzegovina 3-2 (25-17; 27-25; 18-25; 25-27; 15-7)

Spagna vs Lettonia 3-0 (25-8; 25-16; 25-19)

CLASSIFICA: Italia 5 vittorie (15 punti), Belgio 4 vittorie (12 punti), Bielorussia 3 vittorie (8 punti), Spagna 2 vittorie (5 punti), Bosnia Erzegovina 1 vittoria (5 punti), Lettonia 0 vittorie (0 punti).

QUALIFICATA AI MONDIALI: Italia

AI RIPESCAGGI: Belgio

POOL E (a Baku, Azerbaijan):

I giochi si erano già chiusi ieri con la qualificazione dell’Azerbaijan che aveva rifilato un sonoro 3-0 all’Olanda. Polina Rahimova e compagne volano ai Mondiali, le oranjes (vicecampionesse d’Europa e semifinaliste olimpiche) sono costrette ai ripescaggi.

CLASSIFICA: Azerbaijan 5 vittorie (15 punti), Paesi Bassi 4 vittorie (12 punti), Ucraina 3 vittorie (9 punti), Israele 2 vittorie (6 punti), Norvegia 1 vittoria (3 punti), Danimarca 0 vittorie (0 punti).

QUALIFICATA AI MONDIALI: Azerbaijan

AI RIPESCAGGI: Paesi Bassi

POOL F (a Viana do Castelo, Portogallo):

La Germania batte anche la Francia nell’ultima partita e conquista la qualificazione ai Mondiali 2018 mentre la Slovenia ottiene la possibilità di giocarsi i ripescaggi eliminando Estonia, Portogallo e Finlandia.

Germania vs Francia 3-1 (25-22; 25-21; 22-25; 25-17)

Slovenia vs Finlandia 3-0 (25-16; 25-21; 26-24)

Portogallo vs Estonia 3-0 (25-23; 25-20; 25-13)

CLASSIFICA: Germania 5 vittorie (15 punti), Slovenia 4 vittorie (12 punti), Portogallo 3 vittorie (7 punti), Estonia 2 vittorie (5 punti), Finlandia 1 vittoria (4 punti), Francia 0 vittorie (2 punti).

QUALIFICATA AI MONDIALI: Germania

AI RIPESCAGGI: Slovenia

TORNEO DI RIPESCAGGIO (22-27 agosto sede da definire):

Grecia, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Belgio, Bulgaria, Slovenia.