Cuore Italia, Russia battuta 3-2 dopo una battaglia infinita

Tanto cuore, caparbietà, voglia di crederci, aggressività e carica agonistica. Un concentrato di emozioni ha permesso all‘Italia di conquistare la prima vittoria nella World League 2017 di volley femminile, sconfiggendo la Russia per 3-2 (25-21; 27-29; 24-26; 26-24; 15-10) dopo 2 ore e mezza di battaglia al cardiopalma, al termine di una partita roccambolesca e ricca di colpi di scena.

Le azzurre hanno infatti annullato due match-point consecutivi nel quarto set e poi ha dominato il tie-break con grandissima convinzione e mantenendo sempre i nervi saldi. Le azzurre, dopo aver perso contro USA e Cina, chiudono la trasferta di Kunshan con un successo ma soprattutto con la convinzione di potersela giocare fino in fondo: nel corso del weekend le ragazze di Mazzanti non hanno mai sfigurato, sono mancate nei momenti decisivi dei primi due incontri a causa della loro inesperienza ma ci sono i margini per migliorarsi e per costruire un’ottima Nazionale.

Oggi si è tornati al sestetto titolare di riferimento con Paola Egonu opposto e Cristina Chirichella al centro. Proprio il nostro giovane fenomeno è stata l’arma vincente: è stata lei ad annullare i due match-point e a regalarsi la possibilità di trascinare la contesa alla frazione decisiva dove poi si è presa la squadra sulle spalle e ha firmato i due aces del trionfo con un finale memorabile.

Paola Egonu ha messo a segno addirittura 39 punti (5 aces, 3 muri), autentica mattatrice e vero fenomeno che ha ribadito per l’ennesima volta il suo infinito talento. Determinante anche l’ingresso di Miriam Sylla dal quarto set (9) al posto di una spenta Caterina Bosetti: la schiacciatrice ha dato la carica giusta a tutto il gruppo al pari di Anna Danesi che, subentrata alla capitana a metà partita, ha piazzato 6 muri da sballo per fiaccare la resistenza russa. Ottima prova anche dell’esperta Lucia Bosetti (16 punti) e di Ofelia Malinov in cabina di regia. Monica De Gennaro si è superata in difesa, bene anche Raphaela Folie al centro (9, 4 muri).