Italia da sballo: USA abbattuti, semifinale raggiunta

Italia letteralmente da sballo, sempre più aggressiva e motivata, ai limiti della perfezione. Le azzurre sconfiggono gli USA per 3-1 (25-21; 22-25; 25-22; 25-21) e, al termine di una partita nettamente dominata e controllata sotto tutti i punti di vista, festeggiano la qualificazione alle semifinali del Grand Prix 2017 di volley femminile.

A Nanchino (Cina) le ragazze di Davide Mazzanti non smettono più di stupire, sconfiggono nuovamente le Campionesse del Mondo come era già successo due settimane fa a Macao e tornano tra le quattro grandi della pallavolo internazionale: la crescita della nuova Nazionale è evidente e il risultato è stato ottenuto grazie a una compattezza di squadra, a una netta superiorità tecnica nei vari fondamentali, a un sestetto coriaceo che ha sempre creduto di poter superare i propri limiti.

L’Italia tornerà in campo domani mattina (ore 09.00) per sfidare la Serbia nel match che vale il primo posto nella Pool J. Sabato si giocherà la semifinale, ma orario e avversaria sono ancora tutte da scoprire (sarà una tra Cina, Brasile e Olanda). Ora non si vuole più smettere di sognare con una formazione totalmente rigenerata, esplosiva ed emozionante che guarda con ottimismo al prossimo futuro.

A trascinarci è stata Paola Egonu, oggi letteralmente a livelli fantasmagorici. Il nostro opposto ha fatto il bello e il cattivo tempo, colpendo palloni ad altezze siderali (addirittura record di 3.05m) e con una violenza disumana (ci sono stati attacchi da 95km/h). Un mostro di bravura che a ogni uscita esplode sempre di più. Ha chiuso la partita con 32 punti a referto (6 muri, 2 aces) e una prestazione davvero perfetta, cercata ripetutamente da Ofelia Malinov che ha saputo gestirla al meglio. Le americane hanno cercato di difendere al meglio su Egonu e a tratti ci sono anche riuscite ma alla lunga si è rivelata incontenibile.

Buona partita anche di Caterina Bosetti (10 punti) che si è distinta per dei deliziosi mani fuori. Ha giocato di banda affiancata dalla sorella Lucia che a inizio del quarto set si è però infortunata: è uscita dal campo zoppicando ma a prima vista non sembrerebbe nulla di preoccupante. Prima di quel momento aveva dato tantissimo in ricezione, faticando però in attacco. Al suo posto Miriam Sylla che si è subito messa in mostra. Al centro la consolidata coppia composta dalla capitana Cristina Chirichella (8 punti, 3 muri e 2 aces) e Raphaela Folie (9), Monica De Gennaro il libero. Gli USA si sono affidati ad Andrea Drews (16) e alla centrale Lauren Gibbemeyer (13, 5 muri) dopo che Kingdon e Murphy erano uscite già nel primo set. Le americane hanno pagato anche la giornata storta di Michelle Bartsch e Tetori Dixon, uscendo così dal torneo prima del previsto.