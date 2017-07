Italia sconfitta anche dagli USA: le azzurre lottano ma vanno ko

L’Italia perde nettamente la seconda partita del Grand Prix 2017 di volley femminile venendo sconfitta dagli USA per 3-0 (25-21; 25-22; 25-19) ma al termine di una partita giocata ad alti livelli e in cui si sono sciupate delle buonissime occasioni per poter seriamente ribaltare la contesa.

A Kunshan (Cina) le azzurre incappano così nella seconda sconfitta consecutiva dopo quella all’esordio contro le padrone di casa Campionesse Olimpiche e oggi, contro le Campionesse del Mondo, hanno di che rammaricarsi per non aver sfruttato alcune piccolissime chance concesse dalle nostre avversarie.

Ad esempio nel primo set le ragazze di coach Mazzanti si sono trovate sul 20-18 grazie a un ace di Caterina Bosetti poi un errore di Malinov, due sbagli di Sorokaite e Lucia Bosetti e l’ace finale degli USA ci hanno messo in ginocchio. Nel secondo parziale la nostra Nazionale si è trovata sotto addirittura per 10-17 ma a quel punto ha inscenato una rimonta spettacolare con gli ace di Egonu e Lucia Bosetti, una rigiocata di qualità, due azioni da urlo di Chirichella, un muro di Caterina Bosetti e una bomba di Paola Egonu dalla seconda linea. Sul 22-22, però, la luce si è spenta e le ragazze di Kiraly hanno messo la freccia. Sotto 2-0 con tanta sfortuna, l’Italia ha mollato il colpo ed è stata travolta nella terza frazione.

Mazzanti conferma il sestetto titolare che ieri aveva perso contro la Cina, scegliendo l’opposto Indre Sorokaite al posto di Paola Egonu e Sara Bonifacio al centro per la capitana Cristina Chirichella. Dopo un set e mezzo deludente, spazio totale a Egonu (chiuderà da top scorer con 10 punti) e a Chirichella che ci ha messo del suo per tenere aperta la partita affiancata da Raphaela Folie (9 punti). Di banda Caterina e Lucia Bosetti (6 punti a testa) Ofelia Malinov in cabina di regia e Monica De Gennaro il libero.

Gli USA, nonostante le tante assenze in rosa, hanno conquistato la seconda vittoria nel torneo dopo quella all’esordio contro la Russia. Determinanti Tetori Dixon e Michelle Bartsch (10 punti) in una squadra con tante conoscenze italiane come la palleggiatrice Carli Llyod e la centrale Lauren Gibbemeyer oltre a Kelly Murphy. Domani (ore 09.00) l’Italia chiuderà il trittico micidiale sfidando la Russia Campionessa d’Europa.