L’Italia si qualifica alle Final Six! Sconfitte le dominicane 3-0

Missione compiuta! L’Italia si è qualificata alla Final Six del Grand Prix 2017 di volley femminile. A Bangkok (Thailandia) le azzurre dovevano sconfiggere la Repubblica Dominicana per raggiungere l’obiettivo con una giornata d’anticipo e non hanno deluso le aspettative, confermando il pronostico della vigilia e battendo le ostiche caraibiche con un netto 3-0 (25-20; 25-22; 25-15).

La nostra Nazionale, dopo le fallimentari Olimpiadi di Rio 2016, torna così a disputare gli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale dopo l’assenza della passata stagione. Un risultato aldilà delle più rosee aspettative: la nuova squadra creata da Davide Mazzanti piace, convince, cresce partita dopo partita, il gruppo è unito e i meccanismi di gioco iniziano davvero a piacere.

Oggi è arrivata la sesta vittoria consecutiva nella manifestazione che sancisce il diritto di partecipare alle Finali, in programma a Nanchino (Cina) dal 2 al 6 agosto. In pochi ci avrebbero scommesso visto anche il calendario ma le due vittorie strepitose sulla Cina Campionessa Olimpica e sugli USA Campioni del Mondo (entrambe non erano però in formazione tipo) ci hanno permesso di raggiungere il traguardo.

La partita odierna non è mai stata in discussione: l’Italia ha sempre controllato in totale tranquillità, non lasciando mai margine alle avversarie che si sono dimostrate tecnicamente inferiori. Nei momenti più importanti le azzurre sono riuscite sempre a fare la differenza, creando un break a metà primo set con gli ace di Egonu e Chirichella alimentati dal muro e Sylla, rimontando dal 4-8 nella seconda frazione e dominando poi il terzo parziale.

Prestazione di assoluta qualità da parte di Caterina Bosetti (11 punti) e Miriam Sylla (11): le due schiacciatrici hanno girato al meglio, ben servite da Ofelia Malinov (eccellente regia, anche 6 punti personali con 3 muri) che oggi non ha avuto più di tanto bisogno della forza dirompente di Paola Egonu (9). Ottimo anche il gioco al centro con Sara Bonifacio (9, preferita a Raphaela Folie) e Cristina Chirichella (7), Monica De Gennaro il libero che ha placato l’ardore di Martinez (9), Mambru (10) e De La Cruz (6) vincendo il duello con Brenda Castillo. Domani l’Italia chiuderà la fase preliminare contro la Thailandia.