Scuola e sport: Paola Egonu si diploma e fa il record di punti in nazionale

Nella settimana in cui Gianluigi Donnarumma ha fatto parlare di sé per le sue vicissitudini legate al cosmo del calciomercato e, soprattutto, della scuola, con la scelta di saltare l'esame di maturità per concedersi una vacanza a Ibiza una volta concluso l'impegno agli Europei con la nazionale Under 21, nel mondo della pallavolo c'è chi ha dimostrato che, invece, sport ad altissimo livello e istruzione possono coesistere eccome.

Paola Enogu, schiacciatrice della nazionale azzurra, si è presa due settimane sabbatiche per preparare l'esame di maturità in ragioneria, superato con il voto di 70/100 e, una volta messo in tasca il diploma, è tornata in campo per il World Grand Prix, scrivendo il record di punti assoluto per l'Italia in una partita ufficiale: 39, per l'esattezza, nel successo contro la Russia (ci sarebbero i 44 di Simona Rinieri, ma messi a referto in amichevole).

Le ragazze della nazionale azzurra festeggiano un punto durante la partita tra Italia e Russia del World Grand Prix 2017From Official Website

La Enogu, rientrata gradualmente nelle rotazioni dopo lo stop per l'esame di maturità e gli allenamenti saltati, ha intenzione di proseguire il percorso di studi: dopo il diploma, intende infatti iscriversi all'università, per una laurea in diritto o in economia. Nata il 18 dicembre 1998 a Cittadella da una famiglia nigeriana, la Egonu si è trasferita a Novara dopo un quadriennio al Club Italia (la squadra costruita per far crescere i giovani talenti azzurri): quest'anno ha infranto i record del campionato italiano per punti in una partita (46) e punti complessivi in stagione (553), oscurando Tai Aguero.

E le vacanze? Forse qualche giorno in Sardegna, ma, per il momento, non se ne parla proprio...