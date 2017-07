World Grand Prix: l’Italia soffre ma batte la Turchia di Guidetti, Final Six ad un passo

L’Italia ha faticato più del previsto, ha rischiato seriamente di perdere punti preziosi ma alla fine è riuscita a sconfiggere la Turchia per 3-1 (25-17; 20-25; 25-21; 32-30) nella settima partita del Grand Prix 2017 di volley femminile. Le azzurre infilano così la quinta vittoria consecutiva e hanno fatto un deciso passo in avanti verso la qualificazione alla Final Six, missione da completare nel weekend quando affronteranno la Repubblica Dominicana e la Thailandia padrona di casa.

A Bangkok le ragazze di Mazzanti sono riuscite a infliggire il secondo ko alla formazione di coach Guidetti ma hanno sofferto contro la verve delle avversarie, scatenatesi dopo un set e mezzo in totale apnea. La nostra Nazionale ha dimostrato di essere tecnicamente più forte ma non è stato facile strappare il successo. L’Italia non ha però mai mollato ed è risalita dalle situazioni più critiche come quando si è trovata sotto 19-22 nel quarto set trionfando poi 32-30 o quando ha ribaltato il 14-16 nel secondo.

Nei momenti caldi ci ha mezzo lo zampino Paola Egonu, anche se l’opposto non ha giocato una bella partita nel complesso, sbagliando davvero tanto in attacco e incappando in errori che non sono da lei (23 punti, 4 aces). Caterina Bosetti è stata strepitosa nel primo set, poi si è spenta nel corso del match venendo chiamata poco in causa da Ofelia Malinov (ha comunque chiuso con 15 punti), positiva la prestazione di Miriam Sylla (16) mentre al centro Raphaela Folie ha stampato 4 muri granitici e ha brillato coi primi tempi (12 punti) affiancata da Cristina Chirichella (6). Monica De Gennaro il libero. Alla Turchia non sono bastate Boz (19), Arici (14, 6 muri) e Ismailoglu (10) con Uslupehlivan che non ha giocato.