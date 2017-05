World League: a Pesaro gli azzurri sfidano Iran, Polonia e Brasile

Poco meno di un mese all’appuntamento inaugurale della World League 2017 che in questa 28esima edizione della World League vedrà l’Italia giocare, nella Fase Intercontinentale, a Pesaro (2-4 giugno), Pau in Francia (9-11 giugno) ed Anversa in Belgio (16-18 giugno), prima dell’eventuale Final Six in programma a Curitiba in Brasile (4-8 luglio). Nelle Marche, dove fervono i preparativi e dove ieri c’è stata una riunione organizzativa tra staff locale e nazionale, c’è molta attesa per un weekend di grande pallavolo che vedrà gli uomini di Blengini, medaglia d’argento a Rio 2016, scendere in campo contro l’Iran di Raul Lozano e la Polonia campione del mondo prima del gran finale contro il Brasile in quella che rappresenta la rivincita della finale dei Giochi Olimpici. Lanza e compagni nel match d’esordio di venerdì 2 giugno affronteranno gli asiatici, il giorno seguente sarà la volta della partita contro gli uomini di De Giorgi per poi chiudere la tre giorni contro i verdeoro.