World League: i convocati dell’Italia per il terzo weekend, assente Lanza

Chicco Blengini, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di volley maschile, ha diramato le convocazioni per il terzo weekend della World League 2017. Gli azzurri saranno impegnati ad Anversa (Belgio) contro i padroni di casa, la Francia e il Canada nell’ultimo fine settimana del turno preliminare. L’Italia non ha più ambizioni di qualificazione alla Final Six e scenderà in campo per salvare la faccia dopo le cinque sconfitte consecutive maturate negli ultimi due weekend. Non ci sarà Filippo Lanza che non ha recuperato dal risentimento al quadricipite e dunque rimarrà a casa per recuperare, venendo sostituito dal libero Fabio Balaso.

PALLEGGIATORI: Simone Giannelli, Luca Spirito

OPPOSTI: Luca Vettori, Giulio Sabbi

SCHIACCIATORI: Oleg Antonov, Iacopo Botto, Luigi Randazzo

CENTRALI: Matteo Piano, Simone Buti, Davide Candellaro, Fabio Ricci

LIBERI: Massimo Colaci, Nicola Pesaresi, Fabio Balaso