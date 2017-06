La clamorosa caduta dell'Italia: adesso rischia la retrocessione in Serie B

Incredibile ma vero: l’Italia rischia di retrocedere nella Serie B del volley maschile. Purtroppo non è uno scherzo: la World League 2017 ci ha portato in dote cinque sconfitte consecutive dopo la vittoria all’esordio contro l’Iran, un filotto negativo che ci relega al penultimo posto della classifica generale con solo un successo e 4 punti all’attivo.

Peggio di noi ha fatto soltanto l’Argentina di Julio Velasco (sempre quattro punti, ma ha un quoziente set leggermente inferiore al nostro). L’ultima squadra del Primo Livello, al termine delle nove partite della fase preliminare, retrocede nel livello inferiore per la prossima edizione della prestigiosa competizione internazionale che l’Italia ha vinto otto volte nella sua storia (l’ultima nel 2000).

Per il momento gli azzurri hanno giocato sei incontri ed è chiaro che nell’ultimo fine settimana si dovrà lottare per la permanenza nella massima serie. Ad Anversa dovremo sudarci ogni singolo punto contro Francia, Belgio e Canada per evitare uno smacco davvero clamoroso. È vero che Chicco Blengini sta facendo a meno di Zaytsev, Juantorena, Birarelli e ora anche di Lanza ma non era minimamente preventivabile che ci riducessimo in questo stato.

Anche gli USA e la Russia, entrambe con due vittorie (rispettivamente 7 e 6 punti), non possono dormire sonni tranquilli. Vediamo da cosa sono attese le squadre nell’ultima giornate, ricordando che questo è il regolamento attualmente in vigore ma la FIVB potrebbe cambiarlo in corsa e a suo piacimento come ha già fatto tante volte in passato, magari togliendo la retrocessione e ampliando il numero di partecipanti.

ITALIA – Gli azzurri giocheranno ad Anversa (Belgio) contro Belgio, Francia e Canada. I Campioni d’Europa sono già qualificati alla Final Six e ci hanno battuto sabato sera, i Red Dragons e i nordamericani hanno già vinto tre partite e sono clamorosamente in lotta per accedere agli atti conclusivi.

ARGENTINA – L’Albiceleste giocherà in casa a Cordoba ma gli avversari sono Brasile, Bulgaria, Serbia: non sarà facile strappare dei punti.

USA – I ragazzi di Speraw saranno impegnati a Katowice (Polonia) contro i Campioni del Mondo, l’Iran e la Russia. La Polonia e i persiani sono in lotta per la Final Six, la Russia è invece nella stessa situazione degli USA.

