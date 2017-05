L’Italia e il problema schiacciatori: senza Kovar, chi giocherà di banda?

Jiri Kovar non giocherà con l’Italia durante questa stagione. Lo schiacciatore, vero uomo in più di Civitanova verso la conquista dello scudetto, ha annunciato ufficialmente che non vestirà l’azzurro agli Europei e questa notizia (già concordata con Chicco Blengini) sposta decisamente gli equilibri all’interno della nostra squadra.

La spedizione che volerà in Polonia a settembre è ancora tutta da costruire e la World League delle prossime settimane definirà meglio quale sarà il nostro sestetto titolare, ma è innegabile che c’è emergenza nel reparto schiacciatore. L’assenza già annunciata di Osmany Juantorena seguita da quella di Kovar ha fatto emergere il nostro problema in posto 4, già evidenziato tempo fa ma esploso prima del previsto. Il reparto è in sofferenza e mancano dei veri big.

Filippo Lanza è naturalmente titolare indiscusso, già incisivo alle Olimpiadi di Rio 2016 e fenomenale per carisma e solidità, ma il capitano di Trento da chi sarà affiancato? Ivan Zaytsev è la risposta più immediata: in questa stagione lo Zar ha giocato di banda anche se ha più volte manifestato il desiderio di tornare opposto.

Ivan Zaytsev - Italvolley - Rio 2016LaPresse

Un’operazione che sembra però complicata in Nazionale visto che in questo caso bisognerà puntare su uno schiacciatore tra Luigi Randazzo (non male a Verona), Oleg Antonov (mai impiegato da titolare a Trento anche se è stato importante nelle varie rotazioni, ha vinto l’argento a cinque cerchi), Iacopo Botto (uomo cardine di Monza), Tiziano Mazzone (riserva a Trento) o Michele Fedrizzi (Padova).

Un parterre che, al momento, non fornisce delle garanzie anche se in World League potrebbero emergere altri valori. In sostanza Zaytsev schiacciatore sembra l’opzione più possibile e conveniente anche perché comunque avremmo un altro opposto di rilievo (o Luca Vettori o Giulio Sabbi).