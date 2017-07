L’Italia fa turnover e si arrende in maniera indolore alla grinta della Thailandia

L’Italia era già qualificata alle Final Six del Grand Prix 2017 di volley femminile e l’ultima partita del turno preliminare aveva poco da dire per le azzurre. Davide Mazzanti ha optato per un ampio turnover, risparmiando Paola Egonu, Miriam Sylla e Cristina Chirichella (fino a metà del secondo set).

Con un sestetto rivisto per buona parte e non rodato quanto quello titolare, l’Italia si è dovuta arrendere al cospetto della Thailandia che si è imposta con un sonoro 3-0 (25-13; 25-21; 25-20).

Di fronte alla bolgia di Bangkok le padrone di casa hanno fatto la differenza, motivate a regalare un successo di prestigio al proprio pubblico mentre la nostra formazione è sembrata quasi svuotata e poco spronata, con la testa rivolta agli atti conclusivi di Nanchino in programma tra dieci giorni. L’Italia incappa nella terza sconfitta nel torneo dopo sei vittorie consecutive e ora è terza in classifica generale ma attende i risultati di Brasile-USA e Olanda-Belgio, in programma nel pomeriggio, per scoprire chi affronterà nel girone a 3 della Final Six.

La partita è stata indirizzata già nel primo set quando, con Chatchu-On in battuta, la Thailandia ha infilato un pazzesco parziale di 11-0! Una delle peggiori partenze della nostra storia ci ha poi impedito di rientrare. Nelle altre due frazioni l’Italia ha subito la grandissima difesa delle avversarie e il loro buon gioco offensivo, caratterizzato da tanti primi tempi. Le azzurre non sono mai riuscite a reagire e nei vari finali sono crollate sotto i colpi di Thinkaow (14 punti), Kokram (13) e Chatchu-On (12).

Mazzanti aveva optato per Ofelia Malinov in cabina di regia con Indre Sorokaite in diagonale al posto di Paola Egonu (solo 8 punti per l’opposto di origini lituane), Anastasia Guerra di banda (10 punti per la sostituta di Miriam Sylla, 33% in attacco e qualche errore di troppo) affiancata da Caterina Bosetti (6), al centro Raphaela Folie (8) e Sara Bonifacio (poi è rientrata Cristina Chirichella a metà partita), Monica De Gennaro il libero.